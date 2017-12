Amplían horario de atención para fiestas de Año Nuevo

El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó hoy la ley municipal excepcional que amplía el horario de funcionamiento de los locales para las fiestas de Año Nuevo hasta las 5:00 de la madrugada del 1 de enero.

"Con carácter excepcional el 1 de enero está permitido que funcionen hasta las 5 de la mañana, a esa hora tienen que estar cerradas las actividades económicas. En esta disposición transitoria no están contemplados los lenocinios, barras americanas y menos licorerías", indicó el concejal Carlos Coca.

Locales, salones de eventos, hoteles, karaokes y restaurantes con consumo moderado de bebidas alcohólicas tendrán la autorización, recalcó la autoridad.

Por su parte el concejal Sergio Rodríguez dijo que los propietarios que excedan con el horario de atención serán sancionados con una multa de 2.000 UFVs y acotó que el ingreso de menores de edad a estos establecimientos será castigado con 10 días de clausura.

Las subalcaldías en coordinación con la Intendencia Municipal, la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Género Generacional del Municipio y la Policía serán las encargadas de velar el cumplimiento de la ley municipal.