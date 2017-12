Casos de feminicidios de este año superan los registrados en 2016

La Policía realizó el levantamiento de tres cadáveres de mujeres en menos de 24 horas en Cochabamba.

Una de las muertes fue confirmada como feminicidio y las otras, de momento, siguen en proceso de investigación.

En 2016 se registraron 104 casos y en el presente año ya existen 106 feminicidios a nivel nacional.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Iván Luque, informó que el primer levantamiento se realizó la noche del 25 de diciembre en el municipio de Vinto, el segundo a las 12:30 del martes 26 en la zona de Tarara y el tercero a las 13:00 horas del mismo día en el municipio de Ivirgarzama.

El primer caso, de los últimos días, se registró en la zona de Collpa, del municipio de Vinto. Inicialmente estaba tipificado como homicidio suicidio, pero luego del examen médico forense establecieron que la mujer no murió por haber ingerido veneno, sino más bien por asfixia por sofocación.

Según el informe del director de la Felcv, el esposo de 34 años aprovechó el momento en el que los vecinos fueron a buscar ayuda, para terminar con la vida de su pareja que agonizaba, el sujeto tapó las vías respiratorias de su esposa cuando ella intentaba recuperarse de la intoxicación.

Cuando volvieron los comunarios al lugar del hecho, la mujer de 27 años ya estaba muerta y el feminicida intentaba huir hacia el cerro, pero fue aprehendido por la Policía (la tarde de ayer) y enviado a la cárcel de El Abra con detención preventiva.

La pareja tenía tres hijos, una niña de nueve años y dos niños de siete y dos.

Los menores están bajo cuidado temporal de la defensoría de la niñez del municipio, instancia que realiza la valoración psicosocial para ver si son trasladados a un hogar de acogida o se quedan con algún familiar.

El segundo levantamiento se realizó el pasado martes en Tarata, muy cerca del convento de esa población. Se trataba del cadáver de una mujer de aproximadamente 18 años. Según el reporte policial, la víctima no tiene signos de violencia pero aún no determinaron si hubo o no abuso sexual o que se trate de un hecho de feminicidio.

La Fiscalía investiga el caso como muerte de persona.

La investigación tendrá alguna complejidad porque no tienen identificada a la víctima, la mujer no portaba ningún documento.

La Felcv investiga el caso en todo el Valle Alto de Cochabamba.

El último caso ocurrió en la zona de Villa Tunari del municipio de Ivirgarzama, en Chapare. En el lugar encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 22 años. La víctima estaba sobre una cama, en el interior de un vivienda, tenía 40 heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo que provocaron su muerte.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería su pareja de 23 años, ambos serían oriundos del municipio de Mizque.

El fiscal de Distrito , Oscar Vera, informó que, con el caso de Vinto, los feminicidios confirmados en el departamento son 27, cifra similar a la que se registró en 2016.

De confirmarse las muertes de la mujer de Tarata e Ivirgarzama como feminicidios, las cifras llegarían a 29 casos, a cuatro días de fin de año.

106 feminicidios en Bolivia. A nivel nacional, los casos se incrementaron en relación al pasado año, en 2016 registraron 104, hasta la fecha de 2017, 106 feminicidios.

LAS MUERTES SE REGISTRAN EN CIUDADES DE TODO EL PAÍS

Hasta el 19 de diciembre de la presente gestión, la Fiscalía General reportó 103 casos de feminicidios en el país.

Con los tres nuevos hechos confirmados en Tarija, La Paz y Cochabamba, las cifras alcanzan a 106.

Al margen del caso registrado en Vinto, Cochabamba, el pasado 23 de diciembre una mujer de 23 años murió a consecuencia de varias heridas por arma blanca en la población de Bermejo, Tarija. El acusado fue aprehendido y enviado a la cárcel preventivamente.

El otro caso ocurrió en Copacabana, La Paz, donde una mujer fue lanzada de un tercer piso por su yerno luego de una discusión. La víctima, de 74 años, perdió la vida instantáneamente.

INVESTIGACIONES

"Lamentablemente, estamos frente a otro caso de feminicidio en Cochabamba, otras dos muertes de mujeres, de momento se están investigando como muerte de persona". Iván Luque. Director Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia "Las instituciones que luchan contra la violencia de género sí se han debilitado, pero no en el caso del municipio, nosotros hemos incrementado el presupuesto y duplicado el personal". Andrea García. Secretaria de Desarrollo Humano Alcaldía

ANÁLISIS

Julieta Montaño. Directora Oficina Jurídica

Las instituciones que deben luchar contra la violencia están debilitadas

La lucha contra la violencia se ha quedado simplemente en el gran placer que les ha provocado la aprobación la Ley 348; lamentablemente, no han hecho nada para mejorar las condiciones en las instituciones para que esa norma cumpla con los objetivos que tiene.

En la parte preventiva se ha hecho lo mínimo, en la parte de la institucionalidad se ha debilitado a las instituciones que se dedican a combatir la violencia de genero, en vez de fortalecerlas.

Por ejemplo, los municipios tienen menos recursos económicos para los Servicios Legales Integrales (Slim).

Los juzgados y las fiscalías tienen una inestabilidad muy grande, primero porque están sobresaturados de trabajo y en segundo lugar porque no avanza el proceso de la institucionalización. El clientelismo político que se ha apoderado en nuestro medio está haciendo que se debiliten las instituciones.

La Policía esta debilitada, la Fiscalía, debilitada, los juzgados también están debilitados por la presión social que exige fallos a pedido del público.