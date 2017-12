Alcaldías con baja ejecución por lentitud del Internet y las pugnas

En un tiempo en que la tecnología simplifica los trámites, en las alcaldías muchas veces es un factor que alarga los procesos, porque el servicio de Internet es deficiente.

Otra causa para que los municipios no ejecuten sus recursos económicos en servicios de agua, salud e infraestructura son las pugnas entre alcaldes y concejales.

El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) y alcalde de Omereque, Héctor Arce, explicó que los traspasos presupuestarios que se hacen a fin de año también bajan la ejecución presupuestaria.

Las pugnas

El representante de los 47 municipios del departamento, Héctor Arce, dijo que después de dos años de iniciar el periodo 2015-2020, el personal ha adquirido experiencia en la administración, pero las pugnas internas perjudican.

“Alcaldes y concejales tienen experiencia en el tema de la administración y cada uno quiere hacer prevalecer sus caprichos. La verdad esa es la gran realidad en algunos municipios: hay peleas entre concejales, alcaldes, Control Social y algunos dirigentes. Es un tema que ha afectado tremendamente en algunos municipios”, dijo Arce.

Ése es el caso de Punata donde los conflictos por el comportamiento antiético de algunos concejales perjudicó la gestión, indicó su alcalde José Gonzales. El municipió superó el 70 por ciento de ejecución.

Los recursos

Otra razón para no llegar al 100 por ciento de ejecución es el traspaso presupuestario de recursos de fin de año como los depósitos para el Fondo Indígena y los programas “Bolivia cambia, Evo cumple” y “Mi Riego”, entre otros que se realizan el último trimestre de cada gestión.

“Son recursos frescos que hemos recibidos desde septiembre, son recursos que inscribimos pero no da tiempo para ejecutar los. No estamos en contra, pero es una realidad que son recursos no previstos y fin de año tiene siempre sus complicaciones”, explicó Arce.

Omereque recibió traspasos que ascienden a 200 millones de bolivianos que no estaban previstos en el POA inicial.

Hasta octubre, los municipios con más alta ejecución presupuestaria alcanzaron el 80 por ciento, pero en noviembre esa cifra se redujo a 50 por ciento, debido a los recursos adicionales.

El alcalde de Pasorapa, Jaime Mendieta, explicó que de los 4 millones adicionales que le incrementaron en noviembre sólo 2 están inscritos. “Voy a ejecutar lo que tengo, porque lo otro no me ha llegado”, dijo.

La Alcaldía Pasorapa funciona con un presupuesto de 12 millones de bolivianos y su ejecución era del 64 por ciento; pero, con el incremento bajó a 49 por ciento en noviembre.

Sistema

Otro de los grandes contratiempos son las caídas del Sistema de Gestión Pública (Sigep) que, por ejemplo, no funcionó desde el sábado hasta el martes de la semana pasada.

Arce explicó que esto perjudica a los avances de la ejecución presupuestaria debido a que los municipios trabajan hasta los fines de semana para poder ejecutar.

“Pero también hay otros problemas, algunos procesos son muy pesados como la Ley 1178 de Sistema de Contrataciones, demoramos tres meses para firmar un contrato de un millón, son tiempos muy largos y nos atrasan, es para transparentar, pero perjudica”, declaró.

Internet

El sistema es tan lento que la Alcaldía de Omereque bloquea las computadoras para que sólo trabaje el área financiera.

“El problema de la señal es una debilidad que se sigue arrastrando, nosotros hemos ido hablando con Entel, ha ido mejorando en algunos municipios. Las alcaldías han tomado sus recaudos, tienen megas que se compran, eso ha ayudado”, indicó el Alcalde de Omereque.

1_2_me_4_andiaaaaa.jpg Pobladores de Punata firman una solicitud para sacar a los concejales cuestionados. Hernán Andia

INESTABILIDAD

Constante cambio de profesionales

El constante cambio de profesionales en los municipios más pequeños y lejanos también afecta, porque se contratan profesionales junior que recién están aprendiendo sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, indicó el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce.

Pero, cuando, estos ya adquieren experiencia buscan empleo en otras alcaldías más cercanas a la ciudad, por lo que los municipios pequeños cambian frecuentemente de profesionales para seguir funcionando.

A ello se suma, que muchos de los trámites se envían a oficinas distritales en la capital, por lo que se abren oficinas de enlace para agilizar los procedimientos administrativos y financieros.

OPINIÓN

“La gobernabilidad es sinónimo de desarrollo”

José Gonzales Alcalde de Punata

Si hay una serie de proyectos, pero no hay el respaldo suficiente y el compromiso del Concejo Municipal se atrasan, porque ese proyecto pasa a las comisiones y éstas se toman su tiempo.

Hay muchos problemas en los que no se viabiliza la gobernabilidad para el desarrollo de los municipios, la gobernabilidad es sinónimo de desarrollo.

Los municipios atraviesan por la falta de aprobación de proyectos de transferencia, POA en los Concejos Municipales, en el Control Social, es ahí donde yo personalmente he podido advertir que están los problemas más grandes en todos los municipios.

Yo estimo que los municipios van a superar el 70 por ciento de ejecución presupuestaria, obviamente, no es lo más óptimo, pero hay municipios que han sobrepasado esta cifra. Todos los municipios ponen ese empeño para que cada año la ejecución sea mejor.

CONDENAN ESA ACCIÓN

Ausencia de alcaldías en los municipios

Respecto a la ausencia de personal de las alcaldías en sus municipios, el presidente de Amdeco, Héctor Arce, condenó esta acción y la calificó como una falta de respeto.

“Que las alcaldías no funcionen en su municipio yo creo que es una total falta de respeto a la población, eso no puede ser, no estamos de acuerdo con eso, si supiera de una Alcaldía que funciona un 50 por ciento en la ciudad sería uno de los primeros en denunciarlo”, dijo.

Explicó que la presencia del municipio dinamiza la economía. “Una Alcaldía hace que las instituciones vayan al municipio, eso genera recursos, van a la pensión, usan taxi”, comentó.

1_2_me_2_mauricio_rocabado.jpg El centro para la mujer que ejecutó la Alcaldía de Sacaba en 2017. Mauricio Rocabado

OPINIONES "Nos han abonado algunos dineros casi a fin de año y eso no lo estamos pudiendo ejecutar, son casi 9 millones bolivianos. Yo me he trazado una meta del 80 por ciento y voy a llegar o superar, actualmente estoy con el 77 por ciento". Patricia Arce Alcaldesa de Vinto "Estamos con un 65 por ciento de ejecución y pretendemos cerrar con 67 por ciento. En 2016 hemos alcanzado una ejecución del 73 por ciento. Se han quedado 20 obras en el camino debido a que las mismas no han sido aprobadas por el Concejo Municipal". Eduardo Mérida Alcalde de Quillacollo "Hay una serie de inconvenientes que nos perjudican como lo burocrático y político. Los proyectos pasan por diferentes instituciones del Estado". José Gonzales Alcalde de Punata "El problema está en la velocidad, si usamos varias máquinas la velocidad empieza a bajar, entonces nosotros para fin de año hemos bloqueado las máquinas de todas las otras direcciones y hemos dado prioridad al área financiera". Héctor Arce Rpte. Amdeco

1_2_me_3_alcaldia_cercado.jpg Entrega del mercado 10 de Noviembre en el municipio de Cercado. ALCALDÍA DE CERCADO

La situación en algunos municipios

1 HAY QUEJAS DE TRABAS

Cochabamba ejecutó 66% hasta noviembre

Hasta noviembre, la Alcaldía de Cochabamba ejecutó el 66,6 por ciento de su Plan Operativo Anual (POA), según el informe parcial que presentó el alcalde José María Leyes, durante su rendición pública de cuentas.

En 2016, el municipio ejecutó 70,6 por ciento. De un presupuesto de 1.873 millones invirtió 1.060 millones de bolivianos de, según un informe preliminar.

El alcalde José María Leyes justificó la baja ejecución por las trabas enfrentadas por los proyectos que necesitan licencia ambiental, además, de la aprobación e inscripción del POA en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El POA contemplaba 1.460 proyectos por ejecutarse. Del total se concluyeron 440, en ejecución hay 454 y los que no iniciaron suman 566.

2 DENUNCIAS PERJUDICARON

Quillacollo invirtió 65% de sus recursos

El municipio de Quillacollo alcanzó una ejecución del 65 por ciento, pero en 2016 llegó al 73 por ciento. El alcalde Eduardo Mérida indicó que la ingobernabilidad, debido a los constantes procesos penales interpuestos en su contra, han tratado de perjudicar su gestión.

“Hemos tratado de llevar adelante la gestión a pesar de las constantes denuncias del Concejo Municipal, que no me afectan rotundamente, pero siempre distraen”, dijo.

Explicó que la gestión también se vio perjudicada por las observaciones y demora en la aprobación de proyectos del Concejo Municipal. “Son más de 20 proyectos que se han quedado por las trabas del Concejo, esperamos que la próxima gestión sea mejor, aunque anunciaron que me van a instalar nuevos procesos”, indicó Mérida.

3 TRABAJA CON OFICINA DE ENLACE

Arque alcanza ejecución de 75%

Desde hace dos años la Alcaldía de Arque funciona en oficinas ubicadas en kilómetro 2 de la avenida Blanco Galindo en Cochabamba, pero el alcalde Casto Coaquira justificó esto indicando que se debe a la construcción de sus nuevas instalaciones que serán entregadas pronto.

“Mayormente estamos en el campo, sólo algunas oficinas funcionan en Cochabamba”, dijo Coaquira.

Explicó que cuando las instalaciones estén listas las oficinas de Cochabamba se trasladarán a Arque. “En el municipio tenemos problemas de Internet, pero vamos a ver de mejorar”, dijo.

En julio, Los Tiempos visitó Arque y no se encontró al Alcalde, en ese entonces la doctora de Telesalud se quejó porque no había Internet y que sus solicitudes no avanzaban porque el Alcalde estaba en la ciudad.

4 AFECTADOS POR EL SISTEMA

Vinto y Sipe Sipe superaron el 70%

Los municipios de Vinto y Sipe Sipe ejecutaron esta gestión un 77 y 70 por ciento, respectivamente.

Ambos municipios manifestaron que fueron afectados por los cuatro días de caída del Sistema de Gestión Pública (Sigep), que inició un sábado y fue superado recién un martes.

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, expresó que su meta es llegar al 80 por ciento y confía que lo logrará. “Han sido cuatro días que no teníamos sistema”, dijo Patricia Arce.

En cambio, de Sipe Sipe espera cerrar el 2017 con una ejecución del 75 por ciento.

La Alcaldía manejó un presupuesto de 54 millones de bolivianos. “Hemos tenido que hablar con los ministros para que se puedan superar los problemas”, dijo el secretario Administrativo del municipio, Daniel Almanza.