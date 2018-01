Comuna Valle Hermoso deja hacer “nomás” casas en las torrenteras

Cuando uno llega al barrio Transacción de Urkupiña, en Villa Pagador en el Distrito 14, se encuentra con la otra cara de la ciudad: un barrio nuevo con casas hechas al borde del camino, sobre los cerros o incluso pegadas a las torrenteras, sin servicios.

Un letrero con la imagen del Alcalde que anuncia un empedrado con miles de bolivianos sirve para recordar que el lugar es parte de un municipio.

Al menos 20 de las 260 viviendas que hay en el lugar están al borde de torrenteras y corren el riesgo de desbordarse como sucedió durante la Navidad, cuando una crecida inundó las casas, perforó muros de las construcciones y provocó la caída de algunos muros de contención.

La construcción de las viviendas en su mayoría es de ladrillo y cemento, de uno, dos y hasta tres plantas, pero sin servicios básicos como agua y alcantarillado.

El presidente de la OTB, Modesto Gallego, informó que en el lugar no existen muchas obras y proyectos, principalmente porque no cuentan con los papeles de los lotes y el derecho propietario.

“Todos los años tenemos que peregrinar para poder lograr un proyecto como agua y alcantarillado, apenas hemos logrado el empedrado del camino y la construcción de un muro, pero por las lluvias el muro se ha caído”, dijo.

Una lluvia caída las pasadas semanas en la zona develó todos los riesgos que sufren los vecinos como la inundación de las casas construidas al borde de las torrenteras. La apertura de camino también afecta por la mala ejecución y fragilidad del terreno.

El presidente de la OTB explicó que la construcción de casas continúa, principalmente porque la gente compra lotes en varios sectores. “Los loteadores han vendido donde sea los lotes y la Alcaldía no dice nada, las gente construye nomás”, dijo.

Los vecinos cuentan que lo más doloroso es la falta de servicios básicos. “Muchas veces no viene el carro cisterna y no tenemos agua, y lo peor es que el agua sube cada año. No tenemos alcantarillado, la mayoría de las casas tiene pozo ciego”, dijo Margarita.

El dirigente explicó que para contar con proyectos de alcantarillado y de agua necesitan mayor presupuesto, pero como no alcanza el dinero, lo destinan para proyectos de canchas.

“Hasta la fecha no tenemos el derecho propietario, no tenemos los planos de nuestras casas, y para contar con los servicios básicos el primer requisito es tener aprobado el derecho propietario y la planimetría, por eso no tenemos agua ni alcantarillado, apenas hemos hecho empedrar la calle principal”, indicó.

Comuna

El subalcalde de Valle Hermoso, Julio Zambrana, indicó que las casas en Transacción Urkupiña no cuentan con documentación, por lo que se empezará con el control y notificaciones.

“Se han entregado notificaciones para que los propietarios de las viviendas paralicen la construcción, especialmente aquellas que están al borde de las torrenteras”, indicó.

Carecen de agua. Más de 260 familias viven sin servicios básicos y 20 casas están construidas al borde de torrenteras.

VECINOS