Directora del Viedma niega despido masivo

La directora del hospital Viedma, Daysi Rocabado, negó que haya un despido masivo dentro de la institución y manifestó que se trata de una desvinculación por cesación de contrato.

Tras una evaluación del desempeño del personal durante los últimos dos años se determinó no renovar contrato a 35 funcionarios, explica.

“Las evaluaciones no han sido satisfactorias, adolecen de muchas fallas (…). Son situaciones que lamentablemente no se pueden sostener en el tiempo porque son errores reiterados y recurrentes; también hay muchos de los funcionarios que no cumplen el perfil del cargo”, expresó. Sin embargo ayer el personal manual y enfermeras también denunciaron su despido.

La directora precisó que por errores en la elaboración de formularios para la Alcaldía de Cochabamba en el marco de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, no se pudo cobrar 24 millones de bolivianos.

En tanto el gobernador Iván Canelas, justificó la situación y explicó que se trata de una evaluación rutinaria con los contratos que vencieron en 2017. "Hay que hacer una evaluación, además tomando en cuenta las condiciones económicas, para ver si se recontrata o no se recontrata personal”, dijo.

Los trabajadores de salud del nosocomio con más de 10 años de antigüedad en el servicio, llevan a cabo una protesta desde ayer, debido a los despidos que consideran injustificados.

Mientras que el cambio de guardias de seguridad responde al incumplimiento de deberes y pérdida de sillas de rueda, equipos de fisioterapia y un equipo de computación.