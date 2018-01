Cisterna choca contra baranda del puente Muyurina y cae al río Rocha

Una cisterna de agua chocó esta mañana contra un sector de la baranda oeste del puente Muyurina y su parte frontal terminó dentro del río Rocha ocasionado daños materiales de consideración.

Según el reporte policial preliminar, el chofer no se encontraba en el lugar del hecho y sus acompañantes, que estaban al interior del motorizado, fueron trasladados a dependencias policiales con fines investigativos.

#LTahora #Cochabamba El tráfico de vehículos en el puente Muyurina tuvo que ser interrumpido para que una grúa ayude a retirar la cisterna que chocó contra parte de la baranda oeste. pic.twitter.com/FEhhQuxTZo — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 4 de enero de 2018

“Al parecer ha habido exceso de velocidad, se ha pasado la baranda y casi se ha metido al río (…). No hay explicación aún de cómo ha sucedido. No hemos podido hablar con el conductor, se ha dado a la fuga. Esto pasó cerca de las 5:30 de la mañana”, contó una testigo que no quiso ser identificada.

En el lugar el tráfico vehicular tuvo que ser interrumpido temporalmente para que una grúa y diferente maquinaria logre retirar el vehículo de alto tonelaje. A causa del incidente se generó un congestionamiento de motorizados en el lugar.