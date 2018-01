Confirman primer caso de feminicidio en Quillacollo, hay dos aprehendidos

Cristina Cotari

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó hoy el primer caso de feminicidio de 2018 en la comunidad de Ironcollo en el municipio de Quillacollo.

El cuerpo de la víctima, identificada como Lidia M.C. de 22 años, fue encontrado con signos de agresión sexual en un campo de sembradíos de maíz el pasado de miércoles.

"Como resultado parcial de las investigaciones de momento tenemos a dos ciudadanos aprehendidos" informó el director de la Felcv, Iván Luque, a tiempo de destacar la colaboración de familiares de la víctima y vecinos de la zona en las pesquisas.

Sobre la cantidad de personas involucradas en el crimen, la autoridad policial expuso que referencialmente se presume que "más de media docena de personas" tendrían alguna relación con el suceso.

Se presume que la los presuntos autores eran amigos de la víctima y que la contactaron de forma circunstancial en la calle.

La directora de Igualdad de Oportunidad de la Alcaldía de Quillacollo, Aracely Mamani, señaló que a desde el SLIM apoyarán a la familia en todo lo que se requiera para agilizar la investigación; adelantó que no se descarta que detrás del delito esté un pandilla.

Por otro lado, el alcalde Eduardo Mérida su apoyo a la familia. "No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay una familia sufriendo. Este asesinato que consternó a toda una población no puede quedar impune. Nosotros vamos a coadyuvar en todo, no solamente con el tema legal sino vamos, con todos los funcionarios, ayudarla económicamente hasta que la investigación concluya y se dé con todos los asesinos", complementó.