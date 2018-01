Pese a cambios, no hay mejoras en la atención para sacar licencias

Las personas que tramitan su licencia de conducir demoran hasta una semana debido a problemas en el sistema de reparto de fichas, a pesar de los cambios en el Servicio General de Licencias de Conducir (Segelic).

El 5 de diciembre de 2017, el Segelic, dependiente del Servicio General de Identificación (Segip), inauguró sus nuevas oficinas en el municipio de Colcapirhua con el objetivo de mejorar la atención a la población y tratar de poner un freno a los tramitadores de fichas.

Pese a las medidas adoptadas, en un recorrido que hizo Los Tiempos a sus instalaciones se pudo verificar que no se está cumpliendo con este propósito, prueba de ello son las quejas de las personas que acuden a estos predios para realizar el trámite de su licencia de conducir.

“Sólo se reparten 250 fichas y ya no hay, vengan a hacer fila mañana”, sostuvo el guardia de seguridad que informaba a la población que las fichas de atención se habían agotado.

“Estoy una semana tratando de sacar mi licencia de conducir, pero no hay personal del Segelic que dé información. Me mandan de un lado a otro, a parte que su sistema de reserva de fichas no sirve y nos rebota los datos”, expresó José Mariscal, mientras esperaba ser atendido por la jefa de oficina.

El director departamental de Segip, Eliodoro Michel, informó que no existen fichas como tal, y que la reserva de citas se debe hacer a través de un sistema automatizado, que se habilita los días domingos de cada semana.

“Usualmente para las personas que no lograron agendar una cita por Internet se habilita cierto cupo de puestos extra, para llenar los espacios que dejan personas que hacen su reserva pero no acuden a sus citas”, manifestó.

El responsable del Segip dijo que los funcionarios trabajan incluso más de ocho horas para abastecer la demanda de la población, Informó que existe una capacidad para atender de 70 a 80 personas diariamente.

Samuel Méndez, persona de la tercera edad que llegó a la ciudad desde el municipio de Arbieto, calificó la atención por parte del personal como “pésima”. “Dos días ya he venido a hacer fila, la primera vez no alcancé a recibir una ficha, hoy (ayer) tuve que madrugar, desde las 2 de la mañana estoy aquí y tengo la ficha 40”, expresó.

Méndez dijo que la atención que se daba antes en el Segip, donde se realizaban estos trámites, era mejor, pero desde su desconcentración la calidad de atención bajó.

Al respecto, Michel dijo que todos los funcionarios fueron trasladados junto a sus equipos a las nuevas oficinas de Colcapirhua. “Para la extensión y trámite de licencias existen ocho mesas, cada funcionario cumple con diferentes funciones”, dijo.

“Existe bastante desinformación, no sabemos realmente cuántas fichas se reparten por día, el oficial dice 250, esto nos sorprende porque si es así las fichas se terminan demasiado rápido”, expresó una persona que llegó al Segelic a las 9:45 de la mañana con la esperanza de ser atendido.

250 fichas al día se disponen en el Segelic para atender los requerimientos de la población, pero aun así no son suficientes.

PERSISTEN LOS TRAMITADORES

Los tramitadores son otro dolor de cabeza para la población pero también para funcionarios del Segelic. Estas personas, que antes se encontraban en el Segip, también se trasladaron a Colcapirhua, junto con el Segelic.

“Aquí al frente hay una fotocopiadora donde ofrecen fichas por 20 bolivianos, a pocos metros de la puerta también hay personas que ofrecen fichas por la misma suma”, dijo Giovanni Cardozo, otro usuario.

OPINIONES

"Desde las 2 de la mañana estoy haciendo fila. La atención es pésima, antes estaba mejor". Samuel Méndez. Vecino "Queremos que las autoridades vengan y vean qué tipo de atención ofrecen. Es una pena". Giovanni Cardozo. Afectado "Existe bastante desinformación, no hay personal que nos explique qué requisitos debemos seguir". José Mariscal. Afectado

LOS TRÁMITES PARA SACAR CÉDULAS SON MÁS ÁGILES

Las personas que se dan cita para tramitar la cédula de identidad manifestaron que, si bien continúan las filas para conseguir una ficha, la atención habría mejorado.

“Vemos que ha tenido una leve mejora, por lo menos no se ve las filas de antes”, dijo Carla Caero.

El director departamental de Segip, Eliodoro Michel, informó que diariamente se extienden 300 cédulas de identidad.