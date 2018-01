José Isategua: “Los colonos invaden nuestro territorio para sembrar coca”

Los yuquis denunciaron que cada vez los colonos invaden su territorio para sembrar coca. Debido a la subida del agua, los yuquis no pueden pescar ni cazar, informó el representante de los originarios, José Isategua. Llegaron a la ciudad para pedir ayuda a la población.

Los Tiempos (LT).- ¿Cómo les invaden los colonos?

José Isategua (JI).- Cada vez se entran a nuestro territorio para sembrar coca, eso es lo que no queremos. Sus avances ahuyentan a los animales, además pescan en nuestro territorio, no piden permiso a nuestros caciques. El Presidente nos ha dado 115.000 hectáreas, pero eso para nosotros es poco, avanzamos unos pasos y ya se ha terminado nuestro territorio.

LT.- ¿Cómo sobreviven ahora que salieron de Bia Recuaté?

JI.- Donde podamos estamos durmiendo, somos 35 a 40 personas de unas ocho a 10 familias que hemos salido de Bia Recuaté. Nosotros, lamentablemente, estamos muy desatendidos por nuestro municipio. Estamos preocupados, siendo parte de nosotros, sólo han tomado en cuenta la parte de la colonia .

LT.- ¿ Qué tipo de ayuda necesitan?

JI.-Pedir a la población cochabambina, nosotros también somos cochabambinos, colaboración con víveres. Han donado ropa a nuestras compañeras, pero necesitamos arroz, fideo, azúcar, aceite. Con esa inundación no se puede hacer nada cuando empieza a llover, nosotros vivimos de la recolección de la fruta, miel y de la caza de chanchos.

LT.- ¿Por qué la gente dice que son flojos y no trabajan?

JI.- No somos agricultores, hacemos chaquito para sobrevivir, no para comercializar. Vivimos de la pesca, de la cacería es de lo que sobrevivimos. Pero cada vez es más difícil para la caza, hay que tener suerte, estamos todos un día para cazar un chancho, no hay buena pesca.

DATOS

Pueblo desplazado. Los originarios y dueños de la tierra del trópico de Cochabamba fueron desplazados por los colonizadores.

Misioneros. En la década de los 60, misioneros comenzaron a tener contacto con los yuquis con el objetivo de la conversión a una religión, donde la relación con el entorno y el medio ambiente es absolutamente secundaria.

250 yuquis. La población disminuye cada año. En 2017 murieron cuatro originarios a causa de la tuberculosis.