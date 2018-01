Estudiantes de la UMSS cuestionan reglamento de traspasos de carrera

Los estudiantes cuestionan la vigencia del reglamento de traspaso de carreras, después de que se emitiera la Resolución Rectoral 1090/17 de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), que deja sin efecto estos procesos que se hicieron sin cumplir con los requisitos.

Cerca de 180 estudiantes fueron perjudicados, según Registros e Inscripciones de la UMSS.

A raíz de esta resolución, actualmente existe un grupo de estudiantes de diferentes carreras que se encuentran movilizados. Argumentando haber sido bloqueados del sistema, protagonizaron bloqueos e iniciaron una huelga de hambre.

“Somos más de 800 afectados de diferentes carreras, Derecho, Economía, Tecnología, Medicina, Comunicación Social y otras carreras más. Me llaman compañeros a quienes les habrían bloqueado del sistema”, expresó Julio César Cope, estudiante de la facultad de Economía. Los estudiantes manejan una cifra distinta a la que tienen las autoridades de la casa superior de estudios.

El consejero universitario Mario López, que se encuentra al frente de esta movilización, dijo que no existe un reglamento de traspaso de carrera en la UMSS y que desconocen la resolución rectoral que establece que los estudiantes retornen a sus carreras de origen.

“Creo que existe una resolución de 1983 que ha desempolvado el Rector, pero eso ya no está en vigencia”, dijo.

Al respecto, la primera autoridad de la UMSS, Juan Ríos, dijo que la reglamentación de traspasos de carrera continúa vigente porque en ningún momento fue abrogada, y que la resolución rectoral fue hecha en base a esta reglamentación.

Desinformación

Estudiantes movilizados piden a las autoridades socializar estos requisitos para evitar que más personas resulten afectadas. Argumentan que existe desinformación sobre los pasos, requisitos y reglamentos que existen en la “U”, que norman el traspaso de carrera.

“Yo hice mi traspaso de Derecho a Economía, estoy a punto de terminar la carrera, pero ahora me dicen que puedo ser afectado, pero aún no he verificado”, dijo uno de los movilizados.

La norma, en su artículo primero, establece: “Declarar nulos y sin valor legal alguno, todos los trámites de Cambio de Carrera que al presente hubiesen producido en inobservancia e incumplimiento de los requisitos establecidos por casos que a futuro pudiesen advertir tales irregularidades”.

La resolución se emitió después de que el 23 de octubre se detectaran documentos del departamento de Registros e Inscripciones, que demostraron irregularidades en los traspasos de carrera de seis estudiantes.

Esta resolución, en su artículo segundo, establece que “todos los estudiantes beneficiados con el procedimiento (…) retornen a sus carreras de origen, en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento de iniciar sus trámites de cambio de Carrera”.

180 estudiantes afectados. Según el reporte oficial de Registros e Inscripciones de la UMSS. Pero los estudiantes tienen otras cifras

OPINIONES

"Ellos han cometido un delito, y los que han canalizado este delito son de Registros e Inscripciones de esa época y funcionarios que cobraron hasta 500 dólares". Juan Ríos. Rector UMSS "Nosotros no estamos pidiendo un perdonazo, queremos que respeten las normas (…) son una serie de reglamentos que se ha inventado el Rector". Ezequiel Zarate. Estudiante de base

EL REGLAMENTO DE TRASPASOS FUE APROBADO EN OCTUBRE DE 1983

Con el fin de normar la actividad académica dentro de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en 1983 se aprobó el reglamento que rige la actividad académica (R.R. Nº 955/83).

En el documento se encuentran los requisitos que deben cumplir los estudiantes en trámites de cambio de carrera, y las sanciones por su incumplimiento.

Traspasos

El reglamento en el artículo tercero establece: “Sólo se aceptarán cambios de carrera en caso de que el estudiantes hubiera vencido el primer año de su carrera (dentro del sistema anual) y el segundo semestre (sistema semestral)”.

El estudiante debe comparar el formulario 06 de solicitud de cambio de carrera llenarla y firmarla.

La documentación debe ser presentada al departamento de Registros e Inscripciones adjuntando los certificados de calificaciones, documentos que deben ser revisados y verificados por el Vicerrectorado.

Una vez verificado el trámite de cambio de carrera, Registro e inscripciones entregará una copia al estudiante para que realice su inscripción en su nueva carrera.

El artículo 7 dice que “también se aceptará traspasos de universidad, simultáneamente con cambio de carrera; en este caso, el estudiante debe realizar doble trámite basado en los reglamentos”.

Resolución Rectoral

Fue elaborada en base al informe de Registros e Inscripciones sobre irregularidades en tramite de traspaso de carrera.

Se hizo público que incluso fueron estudiantes quienes firmaron dichos traspasos. En gran número de casos, no cumplieron con los presupuestos legales establecidos en el reglamento de cambio de carrera.