Alistan modificación de norma que regula los estacionamientos

La Alcaldía alista para febrero una nueva propuesta de ordenanza del Sistema Regulado de Estacionamiento en Vías Públicas que prevé ampliar la restricción a nuevas calles y evaluar nuevos costos, informó ayer el jefe del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM), Rodni Miranda.

El pasado viernes, el chofer de una grúa del SEM fue detenido por conducción peligrosa, porque arrastró 20 metros al dueño de una motocicleta que trató de impedir que se lleven su vehículo.

La actual norma (4395) tiene falencias, además existen muchas quejas de la población, dijo Miranda.

La regulación carece de un protocolo de acción para proceder con la inmovilización de los vehículos o su retiro con grúa. En ambos casos, basta que el motorizado se haya estacionado un segundo para ser sancionado y el chofer no recibe ningún tipo de advertencia. Miranda indicó que se trata hasta de un caso de “suerte” debido a que el municipio cuenta, para esta tarea, con seis equipos de inmovilizadores y dos grúas de la Alcaldía.

“Basta que se haya estacionado un segundo ya se ha perjudicado y creado congestionamiento, el único protocolo que tenemos es el de hacer respetar la ordenanza”, dijo.

Pero el SEM trabaja en una nueva norma, la misma será terminada en febrero y revisada por el Ejecutivo antes de pasar al Concejo Municipal para ser aprobada.

“Se modificará absolutamente toda la ordenanza, en el aspecto de la tarifa, en las prohibiciones, la reglamentación y otras situaciones. Se podrían ampliar las calles y la visión de la gente”, indicó.

La ordenanza determina una multa de 25 bolivianos por no cancelar el uso de estacionamiento; la reincidencia es de 35 bolivianos; por estacionar en lugar prohibido 200 bolivianos y la reincidencia es de 500.

Por permanecer con el dispositivo de inmovilización (la grapa)por más de dos horas la multa es de 100 bolivianos y debe pagar otros 100 bolivianos a la grúa por el traslado al garaje de resguardo.

“Son 600 bolivianos en casos de reincidencia, más el costo de la grúa es muy elevado. Esta ordenanza no tiene el objetivo de recaudar, sino el de liberar las vías”, dijo, por su parte, el concejal Edwin Jiménez.

Miranda explicó que desconoce los ingresos que percibe el SEM por concepto de multas por el parqueo en zonas no están autorizadas.

En tanto, Jiménez explicó que la institución recauda al mes unos 300.000 bolivianos por multas y parqueo tarifado.

Explicó que en 2015 se engrapaba hasta 35 vehículos por día y actualmente esta cifra disminuyó a 20 por día.

Incidente

Respecto del incidente del joven que se aferró a su moto para que no se la lleve la grúa, Miranda indicó que esto sucede porque hay rechazo a cumplir la norma.

“Si el vehículo está avanzando y yo me agarro de la grúa ¿quién es el responsable, el que está avanzando o el que está manejando? La grúa es grande, no lo ha visto, no fue un gran avance, sólo avanzó como 20 metros. No fue peligroso”, dijo.

OPINIONES WEB

"Los boleteros son insuficientes, uno debe ir a buscarlos y muchas veces no se los encuentra, no se puede perder el tiempo de esa forma. El control debería ser en otras avenidas principales". Pame MyQp "Debería haber un tiempo mínimo de estacionamiento, no podemos parar en un comercio y comprar, y luego de 10 min (minutos) salir y ver que se llevaron tu auto". Josué Arce "Porque cobran el mismo monto de un auto, cuando se llevan una moto, si la moto es más pequeña y no ocupa tanto espacio como un auto". Beymar Ramos "Hay que organizarnos y crear una asociación de usuarios para contrarrestar el abuso y la mala práctica de la Alcaldía, que ha hecho un negocio bien articulado para sacar plata al usuario". Osmar Vich

LA ORDENANZA NO SE CUMPLE EN LOS MERCADOS

El concejal Edwin Jiménez explicó que está de acuerdo en que la Ordenanza 4398/2012 sea modificada, debido a las quejas de la población.

Manifestó que la norma sólo se hace cumplir en algunas calles de la cuidad, en cambio en la Montes y Brasil no se cumple, debido a que los comerciantes sacan sus puestos de venta y en el lugar no se puede cobrar el parqueo tarifado.

El jefe del SEM, Rodni Miranda, indicó que el mercado es una de las zonas más conflictivas. La cantidad de comerciantes y vehículos que hay en el lugar impide que se cumpla la ordenanza.

La queja de que -sólo dejaron unos segundos el vehículo- es muy frecuente, otra común es que la población no encuentra a los boleteros para pagar su parqueo.

El municipio tiene sólo 120 boleteros para controlar 36 vías de estacionamiento tarifado.