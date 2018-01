Médicos y trabajadores en Salud de Cochabamba retomarán paro indefinido

La Comisión Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba decidió continuar con el paro indefinido tras las declaraciones de la ministra Ariana Campero, de sancionar a los galenos que no trabajaron durante las medidas de presión asumidas por 47 días.

El Codesa tomó esta determinación hasta que se dé la abrogación del Código del Sistema Penal; además anunció que se unirá a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB). "Estamos retomando el paro, prácticamente la ministra está incumpliendo el acuerdo que se ha hecho con el Gobierno", dijo el secretario del Codesa, Abir Siles

Campero, en su reaparición ante los medios, reiteró las sanciones para los galenos que no asistieron a sus fuentes laborales. “Día no trabajado, es día no pagado y aclaro, esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir”, manifestó.

En este contexto, Codesa pidió la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero.

Este ente se suma a la postura del Colegio Médico de Santa Cruz que determinó desconocer el acuerdo suscrito el lunes entre la dirigencia nacional y autoridades del Gobierno. En el documento "se pide dejar sin efecto los despidos, el cierre y sanciones de farmacias, así como establecer mecanismos de acuerdos institucionales en lo referido a descuentos salariales"

Desde ayer la atención en hospitales se reanuda paulatinamente, en la Caja de Salud y el Seguro Universitario se reforzó el servicio de emergencias.

La Comisión Departamental de Salud (Codesa) aglutina a los profesionales médicos, trabajadores en salud y sindicatos médicos de servicio.