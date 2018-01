Municipios que dotan agua a la Angostura no invierten en cuencas

A la fecha, ninguno de los municipios que están alrededor de la represa de La Angostura inició un manejo integral de cuencas (MIC). Sólo Arbieto presentó un Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) para proyectar el manejo integral de sus aguas.

“Desde la visión del Servicio de Cuencas, hemos pedido a los municipios que prioricen inversiones para el manejo de las cuencas aportantes a La Angostura, pero a la fecha sólo uno, Arbieto, presentó su propuesta”, informó el director de cuencas de las gobernación, Enrique Soria.

Los municipios principales que deben hacer manejo de cuencas aportantes a La Angostura son Arbieto, Tarata, Punata y Tiraque. Ante la ausencia de un manejo de cuencas que regenere el ciclo del agua que recibe la represa, su mejora será imposible.

A pesar de las lluvias que se registraron en los últimos días, el nivel del caudal de agua en la represa de La Angostura está por debajo del nivel cero.

Soria sostuvo que se cuenta con el financiamiento del Banco Mundial (BM) que aportará con la inversión del 85 por ciento a cada microcuenca de 100 kilómetros cuadrados de extensión para presentar un plan de manejo integral de cuencas. El 15 por ciento restante lo cubrirá el municipio beneficiado. El total de inversión asciende a los 3, 5 millones de dólares por microcuenca.

Explicó que el buen manejo de cuencas favorece la recarga hídrica de la represa Angostura. Ésta trata de diversos elementos: acciones no estructurales como reforestación, revegetación y renaturalización; mientras que las estructurales son espigones y disipadores.

Represas y pozos

A la preocupante situación se suma la construcción de al menos siete represas en las cuencas aportantes, que los municipios iniciaron por la falta de agua frente a los desastres de heladas y sequías.

El director de riego de la Gobernación, Fernando Jiménez, informó que un estudio realizado en julio del año pasado por esta unidad determinó, como conclusiones, no permitir la construcción de represas en cuencas aportantes y que La Angostura siga un fin únicamente de riego y no turístico. Sin embargo, no se cumplió ninguna de estas recomendaciones.

La situación se ha convertido prácticamente en una “pelea” entre regantes y municipios. Aproximadamente entre 4 mil a 6 mil regantes se favorecen del agua de La Angostura, y se requieren de 10 millones de litros para abastecer la demanda.

Sin embargo, en 2017 sólo se alcanzó los 8 millones y de éstos, sólo 4 millones fueron usados para riego. Mientras, los municipios continúan demandando agua y perforando pozos. Alrededor de 8 mil pozos fueron perforados en el valle alto en los últimos años.

La dirección de cuencas espera que este año puedan sumarse más municipios a la cartera de proyectos que financiará el organismo extranjero.

“Tenemos al menos 11 proyectos en cartera, sabemos que al menos necesitamos 44 intervenciones en manejo de cuencas, pero por el momento se priorizaran 12 que podrán ser financiados”, aseguró Soria.

0,4 millones de metros cúbicos es la cantidad de volumen de agua que actualmente presenta la represa de la Angostura. Está por debajo del nivel cero.

LOTEAMIENTOS AFECTAN A REPRESA

El ingeniero medioambiental Rodrigo Meruvia destacó que en los últimos años el incremento de loteamientos en las zonas de Carcajes ocasionaron la impermeabilización de suelos y la perforación excesiva de pozos afectó la recarga hídrica subterránea, causando el descenso de la Angostura. “A esto se suma la variabilidad climática, desde los últimos dos años, que la sequía abate a la ciudad”, anunció.

DATOS

7 represas en construcción. Al menos siete represas en las cuencas aportantes de La Angostura iniciaron su construcción, afectando la recarga hídrica.

Entre 4 mil a 6 mil regantes son usuarios. Un promedio de 4 mil regantes compran agua de La Angostura para cultivar, maíz, alfalfa y hortalizas. Todos se verán afectados por la crisis.

Tres ramantes de distribución. La represa Angostura tiene tres ramantes de distribución: Norte para riego de 969 hectáreas, Centro para 532 y Sur para 1.737.

Los regantes dependen de La Angostura. Según la oferta de agua que disponga la represa de la angostura, el número de regantes varía.

Ramal sur tiene mayoría cantidad de usuarios. Este ramal abastece a las zonas de Pucara, Albarrancho y Caico. Los usuarios son al rededor de 3.400.