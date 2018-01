69% de estudiantes del PBI avanzó menos de la mitad de su carrera

De 11.818 estudiantes que se acogieron al Programa de Becas Individuales (PBI) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), el 69 por ciento aprobó menos del 50 por ciento de las materias de su carrera. El otro 20,71 por ciento abandonó sus estudios sin haber vencido una sola materia, según los datos proporcionados por la Unidad de Provisión de Servicios de Información de esa institución.

En 2017, la UMSS atravesó por una de sus peores crisis económicas debido a un déficit a raíz de la sobrepoblación de estudiantes beneficiados con las becas del comedor. Pero no sólo se advirtió esta irregularidad, también salió nuevamente a la luz el bajo desempeño académico de estudiantes que ingresan a la UMSS bajo la modalidad de becas PBI.

El rector de la UMSS, Juan Ríos, dijo que los estudiantes que abandonan la universidad no permanecen ni siquiera el tiempo necesario para obtener su código SIS (código de registro de estudiantes). “Apenas el 1 por ciento logra culminar su carrera profesional”, expresó la primera autoridad de la UMSS.

Según los datos a los que accedió Los Tiempos, desde la gestión 2006 hasta 2017 a la universidad estatal ingresaron 11. 818 estudiantes con el PBI.

“Lo peor es que están ocupando cupos que un estudiante, dando examen de ingreso o aprobando los cursos preparatorios, puede ocupar”, manifestó Ríos.

Ante este panorama, el dirigente cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, dijo que por municipio anualmente se destinan 200 becas, previa presentación de una certificación de garantía y compromiso de su organización.

“Es necesario hacer unos ajustes en algunas cosas. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que ingresan a la ‘U’ con las becas y al día siguiente abandonan. Estos estudiantes pueden ser multados por su falta de compromiso”, advirtió.

Por otro lado, el ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Wilber Mejía, dijo que es necesario que los estudiantes que vienen de las provincias se preparen para poder responder académicamente.

“Sabemos que en el campo los bachilleres no salen bien preparados, yo he salido de un colegio de una provincia y he tenido que prepararme. Creemos que es necesario hacer una nivelación académica para los compañeros becarios”, manifestó.

Los datos obtenidos por Los Tiempos reflejan que son 10 las carreras más solicitadas por los “PBI”. Entre ellas figuran Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Ingeniería Industrial, Civil y Química, además de Ciencias de la Educación. Estas carreras son consideradas las “más fuertes” y las que más rendimiento académico demandan.

“Existen estudiantes que cuando no rinden en una carrera se pasan a otra. Esto no puede ser posible, por ello no se permitirá que realicen el trámite de cambio de carrera”, expresó Ríos.

Este programa de becas fue decretado por el entonces presidente, Carlos Mesa el 2 de septiembre de 2003, para garantizar la formación académica de estudiantes bachilleres de escasos recursos económicos, provenientes de las 16 provincias del departamento de Cochabamba.

La Ley N° 2563, en su artículo tercero, instruye a la Gobernación de Cochabamba asignar un presupuesto adicional gradual, previo estudio técnico que debe efectuarse en base al crecimiento poblacional e índices de pobreza.

La Gobernación dispuso 1.330.307 bolivianos para 1.115 bachilleres de bajos ingresos económicos, que provienen de las 16 provincias del departamento, seleccionados por las organizaciones sociales.

OPINIONES

"Es necesario dar una sanción a los estudiantes que abandonan la universidad". Leonardo Loza. Dirigente cocalero del MAS "Casi el 20 por ciento de los becarios sólo pasan clases una vez en sus respectivas carreras". Juan Ríos. Rector UMSS "Pedimos que los estudiantes que se benefician con la beca, se preparen antes de ingresar a la “U”. Wilber Mejia. Ejecutivo FUL

LOS BECARIOS DEBEN TENER LÍMITES

A partir de la presente gestión, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realiza un control riguroso para la admisión de estudiantes del Programa de Becas Individuales (PBI).

Las autoridades de las diferentes facultades deben analizar qué cantidad de estudiantes tienen la capacidad de recibir, esto debido a la sobrepoblación estudiantil en los primeros semestres de las carreras más demandadas.