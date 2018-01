Vecinos de Cerro Hermoso claman por agua y control en torrenteras

Los vecinos de la OTB Cerro Hermoso (Uspha Uspha), ubicado a 13 kilómetros de la ciudad, reclaman por servicios básicos y mayor control a viviendas que están asentadas de forma ilegal en las torrenteras para evitar hechos lamentables.

Según los cálculos de las personas que viven en el lugar, gastan hasta 100 bolivianos al mes por familia en la compra de agua del carro cisterna, que muchas veces no ingresa hasta sus casas por falta de caminos.

“No tenemos agua y lo que compramos no alcanza ni para lavar la ropa. A la semana compramos tres turriles y cada turril tiene un costo de siete bolivianos, un turril nomás no alcanza”, dijo Quintín Delgado, uno de los vecinos.

Al interior y en las puertas de las viviendas se observa turriles y tanques que sirven para almacenar agua.

“Lo que nos cuesta es el traslado del agua a nuestras casas, como no tenemos caminos para que entre el aguatero, tenemos que agarrar en baldes y llevar hasta nuestras casas”, dijo Eulalia Amaru una de las vecinas que esperaba al aguatero.

Los vecinos también reclaman la falta de alcantarillado, iluminación, seguridad ciudadana, centros de salud y transporte.

El dirigente de Cerro Hermoso, José Vega, informó que a la fecha cuentan con la planimetría aprobada por la Alcaldía como también la personería jurídica.

“Al parecer para las autoridades seguimos siendo el patio trasero de Cochabamba y nosotros vivimos como en el área rural. Pero no nos vamos a dejar, vamos a exigir primero la ejecución de servicios básicos, agua y alcantarillado”, dijo Vega.

A raíz de la falta de alcantarillado, los vecinos se trasladan a las torrenteras a hacer sus necesidades y muy pocos cuentan con pozos ciegos.

Construcciones

Otro de los problemas que existe en el sector es la presencia de viviendas en los bordes de la torrentera.

“Cuando hemos empezado a construir nuestras casas nadie nos dijo nada, desde la Alcaldía nos decían que iban a hacer inspecciones y nunca han venido. Hay como ocho casas de nuestra zona que están en riesgo y cuando llueva el agua puede bajar en cualquier momento y derrumbar nuestras casas”, indicó el dirigente.

A consecuencia de las lluvias, el año pasado, dos casas se derrumbaron y fueron los mismos vecinos que ayudaron a las familias a reparar los daños.

En el sector de Uspha Uspha existe al menos 800 casas que están construidas al borde de las torrenteras y sectores en riesgo.

Desde 1998, empezaron los asentamientos en el sector de Uspha Uspha. Actualmente, existen 16 OTB, 12 organizaciones y alrededor de 40 mil personas que viven en el sector.

La mayoría de los vecinos son migrantes del occidente del país. Provienen de departamentos como Oruro, La Paz Potosí y parte de Chuquisaca.

12 barrios en todo el sector. Desde 1998 se conformaron organizaciones, OTB y juntas vecinales en Uspha Uspha. A la fecha son 28 OTB.

VECINOS

"Como vecinos del lugar no tenemos nada, la Alcaldía no hace ninguna obra, pero de lo que sufrimos es de agua. Muchas veces el aguatero no viene y peor el de la Alcaldía". Lonato Valcera. Vecino

"Por falta de agua no puedo ni lavar la ropa, un turril no alcanza para nada y aveces no tenemos ni siete bolivianos para comprar agua. De eso es lo que sufrimos más". Teresa Manani. Vecina