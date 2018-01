Planta de residuos en riesgo por ausencia de autoridades

La ejecución del proyecto de la planta metropolitana de residuos sólidos que abarca a los siete municipios del eje, se obstaculiza ante la falta de decisiones y reiteradas ausencias de alcaldes a las reuniones para la firma de convenio.

Ayer, durante la sesión del Consejo de la Región Metropolitana Kanata, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, y la alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, señalaron que se desligarán del proyecto y tomarán iniciativas individuales para resolver los problemas de basura a nivel municipal. En tanto, el burgomaestre de Cercado, José María Leyes, no asistió.

“Los municipios han expresado su enorme malestar debido a la falta de decisión política y algunos han decidido enfrentar los conflictos de basura de manera independiente”, manifestó la secretaria de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo.

El alcalde de Quillacollo, quien llegó tarde a la sesión comentó: “No es responsabilidad de los alcaldes si la Gobernación no ha concluido los informes técnicos legales para la firma del convenio, no pueden decir que por ausencia el proyecto no va, nosotros hasta ya teníamos un monto presupuestado”.

Contrariamente, el alcalde de Sacaba Humberto Sánchez, lamentó la ausencia del alcalde de Cercado y dijo: “Nos interesa pero a la demora de la decisión de algunos gobiernos municipales, no podemos perjudicarnos ya que tenemos nuestra propuesta para el Ministerio de Medio Ambiente”.

El gobernador Iván Canelas informó que se enviarán notas reiterativas a los alcaldes de los siete municipios para que tomen una decisión respecto a la planta de tratamiento de residuos.

EL PROYECTO SE TRATÓ EN NUEVE SESIONES

El gobernador Iván Canelas lamentó que luego de las 11 sesiones realizadas en 2017, de las que en nueve se trató el tema de la plana de tratamiento de residuos, no se haya concretado la firma del convenio intergubernamental. Agregó que el retraso se atribuye a que gran parte de los equipos jurídicos municipales tardaron en la elaboración del borrador del acuerdo.

Por otra parte, Canelas expresó que todos los avances relacionados al proyecto, entre los que se encuentran informes técnicos, se brindarán a los municipios en caso de que opten por plantas individuales.

La planta metropolitana fue una propuesta presentada por la Gobernación, el 2016, para dar cumplimiento a ley nacional 755 de gestión integral de residuos.