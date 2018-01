Señalan que la falta de interés y voluntad política paralizó la planta de residuos sólidos

COCHABAMBA |

Tras más de un año de reuniones entre los siete municipios del eje metropolitano para hacer realidad la planta metropolitana de residuos sólidos, autoridades consideran que el proyecto se encuentra paralizado y muy lejos de concretarse.

Autoridades consideran que la politización, falta de compromiso y voluntad política puso en vilo esta planta que estaba destinada a ser una respuesta importante a uno de los problemas más profundos que tiene Cochabamba como es el caso de la basura.

El asambleísta, Freddy Gonzales (Demócratas) considera existe falta de capacidad de gestión de la Gobernación para impulsar este proyecto. “No hay la voluntad política de llevar adelante este proyecto porque nunca hubo un consenso para su continuidad”, aseguró.

Ayer, durante la sesión del Consejo de la Región Metropolitana Kanata, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, y la alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, señalaron que se desligarán del proyecto y tomarán iniciativas individuales para resolver los problemas de basura a nivel municipal. En tanto, el burgomaestre de Cercado, José María Leyes, no asistió.

El gobernador Iván Canelas lamentó ayer que luego de las 11 sesiones realizadas en 2017, de las que en nueve se trató el tema de la plana de tratamiento de residuos, no se haya concretado la firma del convenio intergubernamental. Agregó que el retraso se atribuye a que gran parte de los equipos jurídicos municipales tardaron en la elaboración del borrador del acuerdo.

“La responsabilidad no recae en la asistencia o no del municipio. Nosotros hemos estado en todas las sesiones del consejo metropolitano, cuando alguna vez no puede asistir el alcalde, tiene la opción de enviar un representante, y así lo hemos hecho”, justificó el director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Alcaldía de Cochabamba, Óscar Mercado.

Asimismo, considera que existe una politización del proyecto y no hubo la seriedad necesaria para dar curso a la construcción de esta planta. “Ya sea que siga el proyecto o se realicen proyectos de manera individual, el tema de la basura es una prioridad para el Cercado”, añadió. Este municipio genera el 75 por ciento de los desechos en la región metropolitana y afronta el conflicto del cierre del botadero de K’ara K’ara.

Por su parte, asambleísta departamental José Javier Castellón indicó que hubo una falta de interés en el tema medioambiental y que todos los alcaldes debieron haberse presentado a las reuniones del consejo metropolitano. “En las reuniones es donde se deberían ajustar y hacer las medidas correctivas para se impulse esto (la planta) que tanto necesitamos”.

La planta metropolitana fue una propuesta presentada por la Gobernación, el 2016, para dar cumplimiento a ley nacional 755 de gestión integral de residuos.