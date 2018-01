Investigan la muerte de un menor con cáncer por presunta falta de atención en el Oncológico

COCHABAMBA |

Un niño de cuatro años, que padecía leucemia, falleció el fin de semana por una presunta ausencia de medicamentos y falta de atención oportuna en el Oncológico Pediátrico del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, según denunciaron familiares y autoridades.

El padre explicó que desde agosto del año pasado el menor recibió el tratamiento de quimioterapia y respondió favorablemente a todos los fármacos. Sin embargo, un pequeño absceso en uno de los muslos ocasionó una nueva visita a los galenos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Lo internaron a mi hijo y él estaba muy bien. Hemos preguntado a otros papás y nos dijeron que muchos presentaban ese absceso por los pinchazos (...). Mi hijo ya estaba un poco mejor pero le empezó a doler su pecho, cabeza y su corazón”, contó Luis Quiroga en contacto telefónico con Los Tiempos.

Tras ver los nuevos síntomas de su hijo, acudieron a los especialistas y no recibieron la atención correspondiente, según relata. “El sábado ha fallecido mi hijito, cuando ha sufrido un paro cardiaco recién los doctores se han movido”, agregó el padre del menor.

Lorena Córdoba, presidenta de los padres de familia de niños con cáncer, aseguró que desde hace un mes, aproximadamente 50 niños con cáncer no reciben adecuadamente las dosis de medicamentos.

“Un mes ya que estamos sin medicamentos y la Gobernación no nos está haciendo llegar las medicinas, ya hemos enviado la carta y no hay una respuesta (...). Este fin de semana ha fallecido el niño, justamente por la falta de atención de los médicos”, explicó Córdoba.

Por su parte, la asambleísta, Lineth Villarroel, aseguró que la falta de coordinación entre la Gobernación de Cochabamba y el Ministerio de Salud provoca que “los niños y padres estén peregrinado por un poco de salud”.

“Pedimos que la Gobernación haga una modificación presupuestaria para que los niños puedan tener medicamentos y dejen de peregrinar. La gobernación tiene los recursos pero solo falta la voluntad, ellos son los directos responsables de los terceros niveles. El día sábado ha fallecido un niños de escasos recursos que no pudo acceder a los medicamentos”, denunció la autoridad departamental.

La directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Leny García, aseguró que no tiene conocimiento sobre este caso y afirmó que sus “responsables técnicos deben estar haciendo la averiguación”.

“A nosotros no nos informan si es una defunción, entonces corre no más en un protocolo, a mí no me tienen que informar si hay muertos (...). Ninguna norma dice que yo tengo que saber si ha muerto por una causa u otra causa”, señaló.

Sin embargo, el responsable del Programa de Enfermedades Crónicas del Sedes, Ramiro Coca, aseguró que el Sedes trabaja en el sustento legal y técnico que respalde la asignación de medicamentos y presupuesto para mejorar la atención médica. “Hay un recorte de presupuesto y no podemos en este momento disponer de un dinero”, añadió.

Explicó que se trabaja en un convenio intergubernativo para que el Ministerio de Salud apoye con medicamentos de acuerdo los requerimientos del departamento.

Por otro lado, aseguró que aún no se recibió una solicitud de medicamentos por parte del Oncológico debido al paro del sector salud. Sobre la muerte del menor, Coca dijo que se trataría de una infección generalizada causada por bajas defensas y no por falta de fármacos.

El menor es velando en el municipio de Quillacollo y los padres todavía no presentaron una denuncia por negligencia médica, situación que aún debe confirmarse a través de una investigación.