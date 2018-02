Envían a la cárcel a mujer que maltrató a su hijo de 3 años

La Policía aprehendió ayer en la madrugada a Magnolia M., la madre que además de flagelar a su hijo de tres años el 13 de enero grabó el hecho y envió el video al padre del menor porque éste la había abandonado y sido infiel. Sin embargo, el progenitor viralizó el video por las redes sociales y éste llegó a conocimiento de las autoridades policiales y nacionales, lo que derivó en la captura de la mujer.

Los efectivos de la Policía hicieron un rastrillaje y ubicaron a la mujer en el domicilio de familiares, quienes pretendían ayudarla a salir del país, hacia Brasil.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, junto a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y autoridades de la Policía presentaron ante los medios de comunicación a la mujer que intentaba escapar anoticiada que era buscada por la Policía.

“Reconoce (la madre) haber producido estos delitos, estos vejámenes físicos, estas torturas contra su propio hijo, y reconoce haber filmado con la intencionalidad de provocar una reacción en su pareja, por querer llamar la atención, sentía celos”, contó Romero.

En tanto, el Ministerio de Justicia enmarcado en el artículo 148 del Código de la Niñez y Adolescencia, se querelló contra Magnolia M. por tres delitos: violencia familiar o doméstica, lesiones graves y gravísimas, e infanticidio en grado de tentativa. Después de la audiencia de medidas cautelares, la jueza Fátima Rivera de la Guardia determinó enviarla con detención preventiva al penal de Palmasola-mujeres.

En tanto, el menor fue rescatado por la Defensoría de la Niñez y adolescencia, según informó la viceministra Morales y luego entregado a la tía paterna.

Este es un caso más que se registra en Bolivia. La violencia hacia la niñez en el país tiene una taza alta.

El pasado miércoles, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que el 2017 se registraron 87 infanticidios en el país, la mayoría (29) en La Paz, seguido de Cochabamba (24) y Santa Cruz (15).

El Ministerio de Justicia, hace algunas semanas, aprobó varias normas para prestar apoyo jurídico a menores que sufran violencia pero además, a que los medios de comunicación contribuyan difundiendo información sobre sus derechos.

OPINIÓN

Rina López. Directora Ejecutiva Nacional de DNI-Bolivia

“La violencia contra la niñez es un fenómeno social y cultural”

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno social y cultural, aunque esté inserta en la normativa boliviana la sanción contra quienes ejercen violencia, nuestra sociedad es muy tolerante a estas acciones violentas contra la niñez, porque hemos naturalizado el castigo como educativo y que sirve para corregir a las niñas y los niños sin darnos cuenta que es una violación a los derechos humanos.

Como sociedad muchas veces aceptamos varias formas de violencia al interior de las familias, además pensamos que la autoridad paterna y materna deben imponer su autoridad.

Por ello, como Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)-Bolivia trabajamos para erradicar la violencia a partir de procesos educativos con la comunidad. No es suficiente sólo la aprobación de las leyes y otras normas que protegen a las niñas, niños y adolescentes si como sociedad no cambiamos nuestro relacionamiento con este sector vulnerable, ya que no son objetos sino sujetos.