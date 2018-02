Consternación y temor en la tierra de las flores; familias abandonan sus viviendas

COCHABAMBA |

Consternación y temor es lo que se vive en Tiquipaya, municipio conocido como la tierra de las flores. Muchas personas que lo perdieron todo tomaron la decisión de abandonar sus casas cargados de las pocas pertenencias que lograron rescatar en medio del lodo y los escombros de las viviendas destruidas.

“Por qué hay esto, por qué estamos castigados. Mi mamá apenas ha sacado un saquillo, tengo miedo, mi casa está destrozada. Mis amigos están llorando”, relató con lágrimas en los ojos un niño que cargaba una bolsa plástica con algunos de sus juguetes.

#ÚLTIMO Así rescatan las personas sus cosas en medio de la tragedia que vive #Tiquipaya. El lodo continúa en calles y viviendas. pic.twitter.com/iRG2OkBUr8 — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 7 de febrero de 2018

El carril norte de la avenida Ecológica se convirtió prácticamente en un río, en el que se veían televisores destruidos, trozos de muebles, ropa y mucha basura. Un grupo de diez personas intentaba direccionar el agua hacia los canales de desfogue.

“Se ha perdido todo, doy gracias a Dios porque estemos con vida toda mi familia. Pido por favor, en nombre de Dios, a toda la población de Cochabamba que nos ayude. En este momento, necesitamos de toda la ayuda. Aquí solo hay dolor y luto, la gente ha perdido seres queridos”, contó con los ojos llorosos, Rolando Ramírez, mientras retiraba grandes cantidades de lodo de su vivienda.

En el sector de Molle Molle, decenas de personas colaboraban para salvar sus objetos de valor e impedir que la mazamorra continúe ingresando a sus casas. Lamentablemente, la persistente lluvia hizo que el esfuerzo sea en vano pues muchos desistieron ante el temor de perder sus vidas.

#ÚLTIMO De esta manera se realizan trabajos para evitar que el agua y el lodo continúe entrando a las casas. pic.twitter.com/K8mIsA0lCD — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 7 de febrero de 2018

Autos destruidos, animales muertos, escombros, piedras y lodo por todas partes, es el panorama que persiste desde ayer en la tierra de las flores, uno de los municipios más afectados por las riadas y ahora se encuentra en emergencia y sumergida en la desgracia.

“Nos estamos yendo, no hemos sacado casi nada del barro, pensamos que se podía rescatar la casa pero nuevamente el agua ha entrado y las piedras están bajando. No tenemos agua, luz ni comida aquí, no tenemos cómo vivir. Nos iremos a otro lado”, señaló Marta, una vecina que se apresuraba para abandonar el sector afectado.

En el sector de Linde el agua y el lodo persistían; sin embargo, el fuerte caudal llegó hasta la zona de Chiquicollo. “Ha habido un desvío de agua y esta tarde ha llegado el agua hasta este lugar. 31 años que vivo y nunca ha pasado esto”, explicó José Luis Vaca.

#ÚLTIMO Continúa descendiendo el agua y lodos en el municipio de #Tiquipaya. El carril norte de la avenida Ecológica se convirtió en un río. pic.twitter.com/yOZzI0MjXP — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 7 de febrero de 2018

Muchas calles quedaron intransitables por lo que el tráfico vehicular tuvo que ser cortado sobre todo en la zona de Molle Molle. Calles como la 25 de Octubre, Circunvalación, 16 de Julio y 14 de Septiembre se encuentran repletas de piedras, agua y lodo.

El estado de emergencia persiste en Tiquipaya debido a la constante amenaza de lluvias, las grandes cantidades de lodo, la ausencia de servicios básicos y una probable nueva crecida del río Taquiña en Chilimarca.