Lluvia registrada el miércoles es la más intensa de los últimos cinco años

Las lluvias registradas el pasado miércoles acumularon 59,9 milímetros por centímetro cuadrado en un lapso de 24 horas. Esta es la cantidad más alta reportada en los últimos 5 años, informó el meteorólogo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) de Cochabamba, Jorge Aldunate.

Sin embargo, agregó que este valor está dentro de los parámetros normales. El 2013, las lluvias acumularon 32 milímetros por centímetro cuadrado en un lapso de 24 horas.

Por otro lado, el meteorólogo señaló que en los últimos días la intensidad de las lluvias se incrementó a diferencia de un peirodo similar en las gestiones pasadas.

“Las tormentas eléctricas y lluvias se han originado por la masa húmeda proveniente del Amazonas,. La circulación de esta es típica en el verano, pero hemos visto que la intensidad de núcleos conectivos es muy grande y se han formado nubes de gran desarrollo vertical que provocan precipitación”, explicó.

Comentó que la intensificación o debilitación de masas húmedas, que provocan las precipitaciones, depende de las variables locales.

Una de estas, es el acelerado cambio de temperaturas que se registra diariamente en el departamento. Este factor origina que se intensifique la humedad de la atmósfera y, por tanto, las lluvias tienen mayor fuerza.

“Definitivamente, los últimos eventos son un poco extraños, son precipitaciones demasiado intensas para tiempos cortos. Hay que evaluar las variables, pero en todo caso estas son prácticamente los síntomas del cambio climático que estamos viviendo”, mencionó el docente investigador de Universidad Católica Boliviana (UCB), Marco Luján.

Recalcó que entre los cambios principales que enfrenta el medioambiente están la inestabilidad del clima y la temperatura.

Además de los cambios repentinos de temperatura, Aldunate destacó que a través de imágenes satelitales se evidenció la baja “riqueza de vapor”. Esta es un indicador de la capacidad que tiene la cobertura arbórea de mantener los niveles de evaporación del agua.

“Normalmente en la parte de la cordillera existe una gran riqueza de vapor por las áreas de vegetación, pero hemos visto en las imágenes que éstas son menores en la actualidad, lo que nos hace deducir que existe deforestación”, dijo.

La falta de árboles impide la filtración de agua y genera la erosión de la tierra. Sin cobertura vegetal, las cuencas no funcionan de manera integral y hay mayor riesgo de desbordes, como sucedió en los últimos días en la cuenca Taquiña enTiquipaya.

En conclusión, Aldunate reiteró que las condiciones climáticas están dentro de los parámetros normales, pero que la intensidad es variable y diferente a otras épocas por el acelerado cambio de temperaturas. No obstante, señaló a la falta de manejo de cuencas como la principal causante de desbordes.

Pronóstico

El responsable departamental del Servicio de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sossa, anunció que se prevé que las lluvias continúen en los próximos días. “En la zona andina tendremos registros sobre los 10 ml, en los valles de 1 a 6 ml y en el trópico de 10 a 20 ml”.

Las lluvias serán menores hasta el lunes y luego se pronostica que éstas se intensifiquen. En tanto, se determinó alerta hidrológica por la crecida de ríos en el trópico.

59,9 milímetros por cm2 fueron contabilizados producto de la lluvia del pasado miércoles. Se trata de la mayor cantidad reportada en los últimos 5 años.

EL MUNICIPIO DEBIÓ MEDIR LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA

El responsable del Servicio Departamental de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sossa, estableció que las condiciones climáticas se mantienen dentro de lo normal y, por tanto, existe una amenaza baja. Añadió que se debe medir el indicador de vulnerabilidad para conocer los riesgos.

“La vulnerabilidad son los daños que se podrían causar cuando nos exponemos al peligro y eso lo miden los municipios”, apuntó.

Al respecto, el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Oscar Soriano, manifestó que el departamento cuenta con un mapa de riesgos con las variables de vulnerabilidad y amenaza. Sin embargo, explicó que en los últimos eventos, se presentaron causas que el mapa no previene como fallas de las constructoras en el caso de Vinto.

Agregó que los 47 municipios cuentan con mapa de riesgos y que estos se actualizan cada año, pero que en algunos casos no todas las variables son dadas a conocer por la población de la zona o en todo caso son imprevistas.

ANÁLISIS

María René Sandoval. Investigadora CLAS UMSS

Para que haya riesgo deben haber dos componentes, uno es la amenaza que es causada por un evento natural en este caso las precipitaciones que se registran con posibles inundaciones o deslizamientos.

El otro factor es la vulnerabilidad que es propia de todos los daños que puede enfrentar una persona por un desastre natural, en este caso se encuentran las características de los hogares donde vive la población, su ubicación, su condición económica y social.

Con ambos indicadores se puede obtener el mapa de riesgos.

Al tener un mapa de riesgos, debemos pasar por la prevención como limpieza y dragado de torrenteras, establecer franjas de seguridad, entre otras acciones para aminorar riesgos.

Asimismo, los puntos de amenazas deben ser socializados con la población para que sepan que cuando llueve o se da algún fenómeno deben evacuar y saber cómo proceder.

Pero esto no se ha dado así en nuestra ciudad. No tenemos establecidas zonas de amenazas donde la población no pueda asentarse, tampoco se ha podido conocer un mapa de deslizamientos.

No existen alertas en los puentes cuando quedan anegados, son situaciones que se pueden mejorar con voluntad y recursos.