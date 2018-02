Vecinos reclaman atención de las autoridades en Colcapirhua

"Desde anoche se nos ha rebalsado el alcantarillado, se nos ha venido todo el río. Necesitamos bombas, urgente. Ha entrado el agua a las casas porque son bajas", relata afligido un vecino de la OTB Sausalito que con carretilla y botas ayudaba al desfogue de agua en la avenida Blanco Galindo.

La torrencial lluvia de las últimas horas afectó calles, avenidas y barrios del municipio de Colcapirhua que en este momento se encuentra en emergencia.

Funcionarios de la Alcaldía intensifican los trabajos para habilitar la ruta que conecta a occidente a la altura del kilómetro 7, pero vecinos expresan temor ante lo que pueda suceder si continúan las lluvias.

"Si rebalsa eso a todo Sumunpaya Sur nos va a afectar, esperamos la volqueta que nos prometió el alcalde", dijo Alberto Zeballos dirigente de esta zona.

Con una mirada más crítica, otra vecina de la OTB Florida manifestó que hay mucha responsabilidad de las autoridades en estos desastres, pero también reconoció que la población tiene mucho que ver.

Gran cantidad de basura acumulada en la calle, Colcapirhua. Fabiola Chambi

"¿Quién es el responsable? Somos nosotros que botamos basura, quitamos los árboles, es cierto que la Gobernación no pone a personas responsables para tener ese control; pero le pido a la sociedad que cuidemos de nuestro ambiente, no botemos basura, no tiremos cosas a los ríos que vamos a sufrir nosotros mismos", reflexionó.

Mientras se realizaban los trabajos se pudo evidenciar gran cantidad de desechos que ocasionó el colapso de la alcantarilla y la acumulación del agua.

"Pedimos que nos apoyen. Es cierto que es problema de mala gestión, no han previsto las autoridades, pero ahora hay que buscar soluciones. Necesitamos maquinarias. Vivimos en lugares con terrenos baldíos, hay casitas totalmente inundadas, no hemos dormido toda la noche, ayudando", dijo visiblemente afectada una señora de la zona.

Los barrios de Duralit, Sausalito, Holanda y Morococagua, entre otros, sufrieron las mayores afectaciones puesto que tienen inmuebles con agua acumulada que llega hasta el metro de altura, además del sector norte de la plataforma de la avenida Blanco Galindo.

De acuerdo a autoridades municipales, hay varias familias que fueron evacuadas pero aún no existe un número preciso porque se sigue haciendo el relevamiento de los datos.