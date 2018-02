Hay 2.000 viviendas afectadas por la lluvia en Quillacollo y Colcapirhua

Más de 2 mil viviendas de 40 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Colcapirhua han sido anegadas desde el domingo en la madrugada, por el desborde los ríos Pampa Mayu, Chijllawiri y el canal Florida. En Quillacollo, el río Chijllawiri Kulco ha anegado 80 viviendas en la zona agraria de Esquilan Chico, en ambos municipios hay más de 1.500 hectáreas de cultivo de alfalfa y maíz afectadas.

El municipio más afectado por la crecida de los ríos es Colcapirhua, sobre todo las zonas de Santa Rosa, OTB Florida y Esquilan Chico.

En la zona de Esquilan se unen los ríos Pampa Mayu, Chijllawiri y Chijllawiri Kulco, que descienden de la cordillera del Tunari y desembocan en el río Rocha.

Ayer por la madrugada, el río Pampa Mayu se desbordó desde las 2:00 e ingresó a varios viviendas, el agua superó los 50 centímetros y arrastró a conejos y patos, también dañó 1.500 hectáreas de cultivos. El río creció tanto que se desbordó en tres puntos desde el domingo hasta el martes, indicó el alcalde de Colcapirhua, Mario Severich.

Los vecinos trabajaron desde la madrugada para tapar el lugar del desborde con sacos de tierra. Todos, incluso mujeres y niños, ayudaban en la tarea para evitar que el agua continúe ingresando a las viviendas y cultivos. Los pobladores reclamaban maquinaria para poder tapar la fuga. “Estamos trabajando desde la madrugada a pulso, necesitamos maquinaria pesada, así no podemos avanzar. Ayer (lunes) ya hemos tapado y se ha vuelto a derrumbar”, dijo el dirigente del sector de ladrilleros, Félix Choque.

“Ha entrado el agua a las 2:00. Estaba haciendo pan para vender, pero no he podido sacar mi horno. Tengo que trabajar, debo al banco. Toda mi pared se ha rajado, mi cuarto está por caerse”, dijo Sara Mamani.

“La ropa de mis hijos y mis patos se lo ha llevado el agua”, dijo Filomena Montes, otra afectada.

Ambas mujeres compraron sus viviendas recientemente. El lugar solía inundarse frecuentemente hace cuatro años.

En cambio, el canal Florida se desbordó desde el lunes en la madrugada. El torrente es la continuación del río de Sirpita, que nace en Tiquipaya y que en la Cordillera tiene 30 metros de ancho, pero en el área urbana de Colcapirhua se reduce a un canal de tres metros de ancho y 2,5 metros de alto, por lo que el canal colapsó debido a su poca capacidad, pero además fue tapada por troncos.

El Alcalde explicó que debido a esa poca capacidad hidráulica tuvieron que sacar la plataforma de la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro 7. La misma no se ha repuesto, por lo que en este punto de la vía no se puede circular.

Quillacollo

En Quillacollo, la zona agrícola de Esquilan Chico fue la más afectada. En el lugar hay al menos 80 viviendas afectadas, una granja de pollo y unas 20 hectáreas de cultivos anegados, pero conejos, chanchos y pollos fueron arrastrados por el agua y murieron.

“La granja ha perdido 9 mil pollos, todito se lo ha llevado el río, sólo se ha podido salvar unos cuantas gallinas ponedoras, que el dueño ha llevado a otro lado por el riesgo”, explicó el dirigente del sector, Carlos Espinoza.

La granja estaba a dos metros del canal del río Chijllawiri, por lo que fue una de las infraestructuras más afectadas.

En el lugar se juntan los caudales de Pampa Mayu y Chijllawiri, con el río Rocha, por lo que es la zona más vulnerable cuando existen crecida de estos afluentes. “Cuando el río Rocha está muy alto, el agua regresa y nos inundamos. Ahora el Rocha está más alto, por eso el agua no está ingresando y está detenido en el canal (Chijllawiri)”, indicó el dirigente.

Debido a que toda la zona está anegada, los lecheros sacaron a sus vacas a zonas más altas para que no se enfermen y puedan descansar en tierra seca. “Las vacas no tienen dónde descansar. Con la inundación producen menos leche, pero, además, no tenemos forraje para dar a las vacas, tenemos que traer de otro lado, porque lo que hemos sembrado ya no sirve”, dijo Espinoza.

El alcalde, Eduardo Mérida, indicó que se desplegó equipo y personal al lugar para ayudar a los afectados.

tres

ríos se desbordaron en

Colcapirhua

Los afluentes nacen en la cordillera del Tunari y desembocan en el río Rocha.

OPINIONES

"Estamos preparando todos los informes para que el Concejo Municipal declare emergencia en el municipio el miércoles en la mañana". Mario Severich. Alcalde de Colcapirhua "Necesitamos ayuda con maquinaria pesada, todo lo estamos haciendo a pulso, estamos desde la madrugada, es la segunda vez que estamos tapando". Carlos Espinoza. Dirigente Esquilan Chico

HAY CIENTOS DE AFECTADOS EN EL ÁREA URBANA Y ZONAS AGRÍCOLAS

La Blanco Galindo continúa cerrada y piden que se amplíe capacidad del canal

El canal de la OTB Florida tiene un ancho de tres metros y pasa por debajo de la avenida Blanco Galindo (km 7) en la zona urbana de Colcapirhua, pero ese caudal es la continuación del río Chijllawiri, que nace en la cordillera del Tunari, en Tiquipaya, donde tiene un ancho de 30 metros.

El alcalde de Colcapirhua, Mario Severich, indicó que la capacidad hidráulica del canal es insuficiente, por lo que tuvieron sacar la plataforma de la avenida Blanco Galindo para que el agua pueda seguir su curso al río Rocha sin desbordarse.

“Hemos tenido que tomar una decisión conjunta con funcionarios de la ABC, el Concejo Municipal y todos los vecinos de levantar la loza del canal, interrumpiendo el tráfico, en los próximos días vamos a restituir con coordinación de la ABC”, dijo Severich.

Sin embargo, el gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Cochabamba, Mauricio Moreno, indicó que el municipio debe reponer la plataforma y que no se los llamó para coordinar la apertura de la plataforma.

"Vamos a

reponer la loza lo más pronto posible en coordinación con la ABC", dijo el Alcalde.

Pero además el municipio solicitará que la capacidad de ese canal se amplié a cinco metros para evitar este tipo de incidentes.

“Hemos pedido antes a la ABC que se amplíe ese canal, ahora que la realidad nos ha mostrado la realidad de que es insuficiente, como municipio estamos levantando datos topográficos”, indicó el Alcalde.

Familias perdieron animales de granja y 1.500 hectáreas de cultivos

“El agua se ha llevado tres chanchitos, no he podido salvar, ha llegado de golpe, mis conejos también he perdido”, dijo Ángela Galarza, de la zona de Esquilan Grande.

“El agua está hasta la rodilla, así estamos durmiendo. No podemos ir a otro lado, aquí estamos acostumbrados”, dijo la afectada, que tenía cuatro cuartos anegados y su muro de adobe había caído.

En el área urbana de Colcapirhua, fueron afectados los barrios de Duralit, Sausalito, Holanda y Morococagua, entre otros.

La zona de Esquilan Chico, en el municipio de Quillacollo, es la que reviste más daño agrícola, debido a que el agua se llevó varios animales de granja.

El domingo en la noche, el centro urbano de Quillacollo se inundó a causa de la lluvia. En la avenida Blanco Galindo, el agua superaba los 50 centímetros de altura.

En cambio, la zona de Esquilan Grande en Colcapirhua es la más afectada. En el lugar hay dos casas de adobe que han caído, 20 están a punto de colapsar. En el municipio hay 2.000 viviendas anegadas por el desborde de tres ríos y canales.

“Estábamos durmiendo, mi perrito me ha hecho despertar, ha ladrado y el agua ya estaba entrando. Hemos logrado salir, pero mi refrigerador se ha dañado, el agua se ha llevado la ropa de mis hijos y mis patos”, dijo la afectada Sonia Álvarez, que vive a unos 20 metros del caudal del río Pampa Mayu.

En el lugar, cultivos de alfalfa y maíz fueron anegados por los desbordes.