Israel León: “Que nos disculpen, fue un momento de borrachera”

Israel León Fernández, uno de los principales acusados por el asesinato de Carla Bellott y Jesús Cañisaire, pidió ayer disculpas a la familia de las víctimas y aseguró que el hecho de sangre se produjo por una “borrachera”. “Que nos disculpen, era un momento de borrachera, nada más porque no he cometido nada de lo que se dice”, manifestó Israel al ser consultado sobre qué diría a la familia de Jesús y Carla.

El acusado hizo esas declaraciones luego de la primera jornada de reconstrucción de los hechos que ocurrieron el 1 de enero, cuando junto a sus familiares habría acabado con la vida de la joven pareja.

Israel también aprovechó la oportunidad para pedir perdón a su madre y a su suegra. Reiteró que se trató de una borrachera.

“Pedirle perdón a mi mamá que no tiene nada que ver, no tiene por qué pagar nuestras culpas de una borrachera. Mami, perdóname; suegra perdóname, no tienen la culpa de nada. He manchado sus nombres”, manifestó.

Israel, su hermano Eliot y su cuñado Renzo Cáceres están acusados de violación, asesinato y feminicidio. Sus respectivas parejas también están encarceladas por participar en el crimen.

Durante la reconstrucción de los hechos que se hizo este jueves, los fiscales encontraron varias contradicciones entre los acusados, sin embargo, se logró establecer que la familia León robó la tarjeta bancaria de Jesús.

Según el fiscal Javier Flores, dos de las mujeres acusadas le sacaron la tarjeta a Jesús, quien fue golpeado para que proporcione su número de PIN. Entonces las mujeres salieron a sacar dinero de un cajero y fueron seguidos por los demás.

Esta actuación fue declarada en cuarto intermedio hasta hoy.