Casas de Quillacollo y Colcapirhua amanecen inundadas; vecinos piden ayuda

Varias casas de los municipios de Quillacollo y Colcapirhua amanecieron hoy inundas debido a la lluvia registrada en la madrugada y al agua que es bombeada de otros lugares afectados por desbordes de ríos y torrenteras.

“Desde las 4 de la mañana estamos trabajando, las calles están como ríos. Hemos llamado a las autoridades para que nos traigan maquinaria y ayuda y no vienen. Estamos terriblemente inundadnos, no podemos caminar y ya no sabemos que es lo que vamos a hacer”, contó a Los Tiempos la presidenta de la urbanización La Paz de Colcapirhua, Carmen Cossio.

En este sector al menos 12 casas, ubicadas en las calles Comercio y Aspiazu, resultaron inundadas. También se registraron afectaciones en viviendas de las vías aledañas a las afectadas.

“Hay una zanja de la que están bombeando el agua y eso es lo que nos ha inundado, ahorita mismo están bombeando y nos está llegando todo (...). Nos dijeron que un río se ha desbordado y eso también está llegando”, indicó Cossio.

En la zona sur de Quillacollo, en la urbanización Rocha Pérez, también se vive una situación similar ya que varias calles se convirtieron en canales de desfogue. El agua ingresó a muchas casas y los vecinos piden ayuda de las autoridades. Asimismo existen afectaciones en la zona de Esquilan Chico.

En este municipio existen al menos 75 casas inundadas, más de 12.000 animales muertos y 35 hectáreas de cultivos afectados, por el rebalse del canal Chijllawiri Kulco.

Otros municipios continúan afectados

La inundación de 30 casas en la OTB Cercado del municipio de Vinto persiste. El agua continúa con unos 50 centímetros de alto. En Tiquipaya igual persiste la emergencia pues el lodo no logra ser retirado por completo.

En el departamento hay 18 municipios afectados por las lluvias. En el Eje Metropolitano, los Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto declararon emergencia. En Punata una granja avícola fue inundada y varias aves murieron.

De los 18 municipios afectados por las lluvias, cinco declararon emergencia por los daños. La Gobernación y Defensa Civil continúan cuantificando la afectación.