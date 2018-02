Agricultores pierden cultivos de maíz y alfalfa

Lecheros, agricultores y granjeros de la zona de Esquilán Chico del municipio de Quillacollo perdieron cultivos enteros de maíz, alfalfa para alimento del ganado y animales como chanchos, patos y conejos.

Francisco Rocha perdió al menos tres terrenos de alfalfa y otro dos de maíz. “Todo ha quedado inundado, ya ni se ven los maizales, estos terrenos yo los alquilo y ahora he perdido todo”, lamentó.

En tanto, un granjero, Luis Padilla, perdió al menos 30 conejos. “Lo hemos perdido todo, no podemos decir que hemos recuperado algo”, apuntó. Otro agricultor, Reynaldo Salazar, perdió más de una decena de gallinas y las semillas de alfalfa. “Ya no sé si me servirán, necesitamos ayuda urgente de la Gobernación”, dijo.

Municipios afectados

El secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, informó que los municipios afectados por inundaciones en valle alto son: Cliza, Toco, y Tarata. En el valle central: Vinto, Tiquipaya, Colcapirhua y Quillacollo. En el cono sur: Tiraque, Arque y Bolívar.