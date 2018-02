Cercado sigue sin boleteros hace 2 meses por falta de contratación

Calles céntricas del municipio de Cercado se encuentran sin cobradores del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) desde mediados de diciembre de 2017. Usualmente, cuatro microempresas realizaban este trabajo, pero actualmente sólo una empresa con 40 boleteros estaría cumpliendo esta tarea.

El concejal, Edwin Jiménez, indicó que son dos meses sin boleteros, por lo que solicitó un informe al municipio para conocer las razones por las que no se contrató personal desde mediados de diciembre hasta la fecha. “Hay daño económico, por lo que he pedido que se me pase la cifra de los recaudado por cobro de parqueo tarifado en octubre, noviembre, diciembre y enero para comparar”, dijo.

Calles céntricas como la General Achá no tienen boleteros, según una inspección que realizó Jiménez.

Una mujer que cuidaba los vehículos en el lugar dijo que en la zona no se engrapaba ni se llevaban los motorizados por la falta de cobradores. “En enero han estado dos semanas y no han vuelto”, manifestó.

Este medio se contactó con el jefe del SEM, Rodni Miranda, pero indicó que no podía referirse al tema y que la encargada era la secretaria de Movilidad Urbana, Velka Krellac. También se trató de contactar a la funcionaria desde el lunes, pero nunca contestó las llamadas y tampoco se la encontró en su oficina. La responsable de Comunicación de la Alcaldía, Ninoska Lazarte, indicó que gestionaría la entrevista, pero tampoco logró el contacto.

El pasado 8 de enero, una licitación fue suspendida y se desconoce la razón. Además algunos boleteros no habrían recibido su último salario. “Todos las microempresas que se contratan son amigos del señor Rodni Miranda, una persona agarra todos los contratos con el uso de palos blancos”, manifestó una fuente cercana a las empresas de boleteros contratadas anteriormente.

Miranda rechazó estas acusaciones. “La unidad de contrataciones se encarga de ese proceso, yo no veo eso”, indicó.