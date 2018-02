Mérida es sentenciado a tres años ½ de cárcel por el caso de su libreta militar

Después de 17 procesos penales instalados en su contra y más de 150 mil bolivianos en fianzas, ayer la sala del Tribunal de Sentencia número uno, del juzgado de Quillacollo, sentenció a tres años y seis meses de cárcel al alcalde Eduardo Mérida por el delito de uso de instrumento falsificado, en la denuncia de falsificación de su libreta militar.

La lectura de la sentencia se realizará el 7 de marzo, a partir de esa fecha, el abogado de Mérida apelará a la sentencia; mientras tanto, el Alcalde continuará en sus funciones. “No hay ninguna norma que le impida seguir en el cargo porque se estaría violando la presunción de inocencia”, dijo el abogado de Mérida, Ronald Orozco.

Mérida explicó que sí realizó su servicio militar, pero su libreta se extravió, por lo que sacó un certificado especial. La autoridad se postuló como candidato para alcalde con ese documento.

“De acuerdo con el informe de fecha 18 de agosto de 2016 del jefe de Unidad de Registro Territorial Militar, teniente coronel Nelson Alberto Díaz Saavedra, el certificado especial Nº 372 que consigna el nombre de Eduardo Mérida no fue elaborado por esa unidad y por lo tanto es falsa”, agregó el fiscal departamental, Óscar Vera Espinoza.

En mayo de 2017 el Ministerio Público presentó la acusación formal por uso de documento falsificado y delitos electorales.

El Ministerio Público argumentó que el certificado especial es fraguado y que no habría sido extendido por el Ministerio de Defensa, pero también indicó que Mérida sí cuenta con libreta y las irregularidades se presentarían en la certificación, tales como: numeración, sellos, funcionarios y datos personales.

“No existe un delito probado, no existe un daño que se hubiera causado. Qué ganaba Mérida realizando una falsedad ideológica. En cuanto al uso de instrumento falsificado, se debe demostrar que ese documento es falso, lo que no ha ocurrido”, aseveró Orozco.

Mérida calificó la sentencia como política. “Lamentablemente, la justicia una vez más se ha vendido al MAS, ya estaba hecha la sentencia. El tema es que yo no me he vendido al MAS y no he hecho corrupción. Vamos a apelar esta sentencia en la instancias correspondientes”, dijo Mérida.

SENTENCIA EJECUTORIADA

El abogado del alcalde Eduardo Mérida, Ronald Orozco, indicó que la sentencia ejecutoriada en este caso recién se podría dar en unos dos años.

Explicó que la sentencia se leerá el 7 de marzo y el plazo para apelar es de 15 días. Posteriormente, se designará a la sala penal de turno, la ratificación o cambio de la sentencia debe ser ratificada en Sucre y también se podría ir a casación.

“Estimamos que eso puede demorar dos años, pero también esperamos obtener otra sentencia favorable a Mérida”, dijo el abogado.

Ayer, sectores afines a Mérida se concentraron en las puertas del Juzgado de Quillacollo para manifestar su apoyo a Mérida.

EL 50% DE PROCESOS CONTRA MÉRIDA FUE DESESTIMADO

Desde que el alcalde Eduardo Mérida inició sus funciones como alcalde en 2015 han interpuesto en su contra 19 procesos penales. De ese número, más del 50 por ciento fue desestimado o sobreseído, informó el abogado, Ronald Orozco.

Se lo acusó de no haber remitido una norma municipal al Servicio de Autonomías, no ingresar material eléctrico a almacenes, por brindar información falsa e un sondeo de opinión, incumplimiento de contrato, despido de funcionarios, corte de pelo en oficinas municipales, por acatar paro cívico, denuncia de supuestos audios para la adjudicación del desayuno escolar y aprobación de urbanizaciones ilegales, entre otros.