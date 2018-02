Proponen nuevo sistema de cobro de parqueo tarifado

Ante la consulta por la demora en la contratación de microempresas para el cobro de parqueo tarifado, el alcalde de Cercado, José María Leyes, indicó que el municipio estudia una nueva modalidad para realizar el cobro con máquinas que emitan tickets en las calles céntricas de la ciudad.

Desde mediados de 2017, varios espacios de parque tarifado de Cercado se encuentran sin cobradores del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM). Cuatro microempresas realizaban este trabajo, pero actualmente sólo una empresa con 40 boleteros estaría cumpliendo esta tarea.

Leyes indicó que el nuevo sistema podría entrar en vigencia desde septiembre, pero no respondió acerca de la demora en la contratación de nuevos boleteros, para el cobro en las calles de estacionamiento tarifado.

“Primero hay que ir al fondo, yo creo que el boletaje de parqueo ha cumplido ya un ciclo, ha funcionado, pero ahora estamos previendo tener un nuevo sistemas (…) como es en los grandes países, donde se pone una máquina de ticket y el usuario no tienen que ir a buscar al boletero, va donde está la máquina y sacan su ticket por el tiempo que ellos gusten”, dijo Leyes.

El Alcalde explicó que ese sería el primer paso, debido a que en el futuro incluso se podría realizar el procedimiento por celular. “Pero queremos empezar con una modalidad básica, para que toda la gente vaya aprendiendo este nuevo sistema que le va a dar tranquilidad a los vecinos que usan los parqueos”, manifestó.

ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS

El alcalde José María Leyes indicó que el municipio tiene previsto implementar parqueos verticales. “También estamos implementando por la vía de la concesión parqueos verticales en una en la zona norte en la avenida América y otro en el sur por la zona de la cancha, serán de ocho niveles”, dijo.

La Alcaldía entregó en 2015 un moderno centro de intermodalidad (Santiváñez entre Junín y Hamiraya), que debía funcionar como un estacionamiento para 120 vehículos y 60 bicicletas, pero el mismo sólo se usa para estacionar vehículos de la institución.

NO HAY INFORME SOBRE DEMORA EN CONTRATACIÓN

El concejal Edwin Jiménez solicitó, en enero, un informe al Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) acerca de la demora en la contratación de boleteros, pero a la fecha el mismo no fue entregado.

Jiménez considera que hay negligencia en la Alcaldía, que está causando daño económico al municipio.

“He pedido que me pasen un reporte de lo que se ha recaudado en octubre y noviembre a diferencia de diciembre y enero, cuando ya no se tenía a las microempresas”, dijo el Concejal.

Vecinos perjudicados

Ayer, usuarios del parqueo tarifado llegaron a quejarse en al Concejo Municipal indicando que en la calle General Achá no había boleteros y tenían que dejar letreros y monedas en el parabrisas para que no se engrapen o se lleven sus vehículos.

“Esperé más de 35 minutos. No me engrapen, no es mi responsabilidad”, decía un letrero en esa vía céntrica, contó el Concejal.