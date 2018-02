Eduardo Mérida: “El presidente Evo Morales es quien ordenó mi encarcelamiento”

Los 17 “procesos políticos” sólo perjudican la institucionalidad y continuidad en la ejecución de obras de Quillacollo, según el alcalde de ese municipio, Eduardo Mérida. En una conversación con Los Tiempos, aseguró que el presidente Evo Morales busca meterlo a la cárcel.

Esto, luego de la sentencia de tres años y seis meses de cárcel que le dieron por la presunta falsificación de su libreta militar. No obstante, la autoridad ya anunció la apelación dentro del plazo que establece la norma.

Los Tiempos (LT).- ¿De qué manera le afectan la sentencia y los procesos penales en el desarrollo de su trabajo?

Eduardo Mérida (E.M.).- Es una sentencia de primera instancia, pero afecta, porque a cualquier ciudadano incomoda y a la familia incomoda tener que pasar por una situación como ésta. Tengo que acudir a las 5:00 y en horarios nocturnos, con los funcionarios, para seguir haciendo gestión. Qué persona podría trabajar con 17 procesos acudiendo todo el tiempo a Audiencias Cautelares.

Pero, así Evo Morales y el MAS compren las conciencias de los jueces, no vamos a dejar de trabajar. Y seguiremos en la misma línea de dar obras a Quillacollo sin perjudicar a nadie.

LT.- ¿Usted considera que hay alguien detrás de su silla municipal?

E.M.- El Gobierno central quiere el curul de Quillacollo y para eso, los 11 concejales están en fila con el Gobierno. Es el presidente Evo Morales quien ha ordenado mi encarcelamiento.

No pueden decir que no es así, porque esto se ve claramente, son 17 procesos. Todos inventados, y así me inventen más, no me voy a escapar ni me arrodillaré al MAS, como hizo el exalcalde Charles Becerra. Y lo que haré es mirarle de frente, porque no robé a mi pueblo. Y aunque estén los 11 delante, no se va a pisotear más a Quillacollo.

- LT.- ¿Le llama la atención que los procesos a otras exautoridades sean lentos, pero el suyo fue acelerado?

E.M.- Esta misma juez, que ayer (por el lunes) a mí me condena es la misma que ha absuelto y dejado libres a los seis exalcaldes del MAS por el proceso del Plan Maestro Metropolitano.

Asimismo, es la que absolvió a muchos funcionarios del MAS que tenían procesos. Es decir, es una juez y un Tribunal vinculado al MAS. Sin embargo, quienes no son afines a este partido y tienen procesos en ese juzgado, son condenados.

Por este motivo, digo que la Justicia y los Fiscales son azules.

LT.- ¿Cómo ve la situación de los procesos que tiene?

E.M.- Yo le garantizo que estos jueces van a ser vocales en unos meses. Se ha negociado mi cabeza por tener cargos en la departamental de Justicia.

La verdad material señala que yo existo y en esa libreta, que dicen que es falsa, están mis datos y existe. No puedo ser sentenciado por algo que me perjudicaría a mí mismo. El delito lo cometí yo y yo soy la víctima, cómo es posible eso. No tenemos ninguna víctima, pese a que eso es lo que se exige para un proceso.

- LT.- ¿Considera que son represalias políticas lo que está viviendo?

E.M.- Exactamente, cuando comienzo a denunciar a exalcaldes y al MAS, empiezan a inventarme juicios. Si me van a detener, que me detengan. Pero lo que me importa es que no he traicionado a mi población y seguir en esa línea.

-LT.- ¿Cómo va a responder a esta sentencia?

E.M.- Vamos a apelar, por supuesto. El 7 de marzo van a leer la sentencia completa. A partir de ahí, tengo 15 días para presentar la apelación y lo voy a hacer.

Vamos a buscar que un juez revoque esta primera sentencia para poder continuar con estos procesos de manera limpia y correcta.

LT.- ¿Cómo evalúa usted su gestión hasta el momento, luego de dos años y medio, la mitad de su gobernanza?

E.M.- Mire, el 2016 se logró un 75 por ciento de ejecución y el 2017, un 70 por ciento. Dimos dos años y medio de estabilidad, a diferencia de tener un alcalde nuevo cada seis meses, como ocurría antes cuando el pueblo exigía un gobernante no masista y terminaba pasando a las filas del MAS.

En nuestro municipio, gracias a Dios, no hay manifestaciones. Hay un consenso entre la sociedad civil y las autoridades.

FICHA PERSONAL

Eduardo Mérica Balderrama

Partido político: Frente Para la Victoria

Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1971

Lugar: Quillacollo, Bolivia

Profesión: Abogado

Procesos penales: 17

Sentencias: Una

CRONOLOGÍA

Junio 2015 - Asume como alcalde

Eduardo Mérida Balderrama es posesionado como alcalde de Quillacollo, luego de ganar las elecciones municipales con un 46 por ciento, frente al 39 por ciento que logró su contrincante, Charles Becerra, candidato del MAS.

Marzo 2016 - Inicia campaña por el No

El alcalde Eduardo Mérida considera que las represalias en su contra comenzaron cuando emprendió la campaña contra la postulación del presidente Evo Morales.

Abril 2016 - Proceso a exalcaldes

Mérida decide iniciar procesos penales a seis exalcaldes de Quillacollo que no ejecutaron el Plan Maestro de Agua. No obstante, los recursos se desembolsaron. Los denunciados eran del MAS y todos fueron absueltos.

MAYO 2016 - Inician las denuncias

Comienzan los procesos contra Mérida. El primero fue realizado por el Sindicato de Trabajadores del Municipio, quienes señalaban una serie de irregularidades y solicitaban un monto económico.

2016 - Seguidilla de denuncias

En menos de un año, el alcalde Mérida alcanzó 17 procesos penales. Del total, siete fueron iniciados por Concejales. En tanto, 10 corresponden a particulares. Sólo en uno existe sentencia.

OPINIONES

"Lamentamos la persecución a la que someten al alcalde Mérida y a todos los opositores. Nos vamos a defender como corresponde". Alex Contreras. Secretario Ejecutivo Cercado "No se puede falsificar un documento. Ahí está la justicia y hay que cumplir las leyes. No hay persecución política, es la justicia ordinaria". Leónida Zurita. Asambleísta MAS "No hay una persecución política. Los del MAS no tenemos tiempo para meternos a estas cosas. Son los jueces los que determinan". Omar Delgadillo. Asambleísta MAS "Mérida le ha mentido al pueblo, no ha realizado su servicio militar y tiene que rendir cuentas ante la justicia. No se trata de persecución política". Víctor Osinaga. Concejal del MAS "No estamos de acuerdo con tantos juicios, la población se perjudica y no hay obras. Los vecinos recién nos vamos a reunir para analizar". Representante de Fedjuve

MASISTAS DICEN “NO TENER TIEMPO PARA PERSEGUIR A MÉRIDA”

Ante las denuncias de persecución política, por parte del alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), las autoridades de este partido político negaron cualquier acusación.

Al contrario, afirmaron que “no tenemos tiempo para estar persiguiendo al Alcalde de Quillacollo”.