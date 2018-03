Sigue incertidumbre a un mes del desastre en Tiquipaya

Mañana se cumple un mes del desastre en el municipio de Tiquipaya. A pesar del tiempo transcurrido y la magnitud del daño, los vecinos siguen en la incertidumbre y desconocen si les reprogramarán sus deudas, si les permitirán reconstruir sus casas en el mismo lugar y si serán reconstruidas por la Agencia Estatal de Vivienda.

El municipio identificó a 122 casas afectadas, muchas de ellas enterradas por completo. Pero además hay 347 familias afectadas, se trata de 1.775 personas.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La Agencia Estatal de Vivienda debían realizar una inspección a la zona afectada el sábado, pero este trabajo se postergó para hoy, informó el secretario técnico de la Alcaldía de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra.

Ya no hay maquinaria

Desde hace dos semanas la maquinaria pesada abandonó la zona paulatinamente, sólo algunos equipos del municipio limpian las calles en Juventud Chilimarca.

Los vecinos todavía intentan recuperar sus bienes y arreglar sus viviendas, por lo que llegan al lugar todos los días para sacar el lodo a mano y otros alquilan maquinaria pesada.

“Hemos pagado 250 bolivianos por hora para que saquen el lodo, si lo iba a dejar más tiempo las paredes y pilares se iban a remojar”, dijo Joaquín Vargas (33).

Antes de la llegada de la mazamorra, Vargas tenía su vivienda de dos pisos en obra gruesa y tenía planeado mudarse pronto. Ahora se alegra de no haberlo hecho y todavía tiene la esperanza de recibir ayuda para reparar los daños en su casa. “De decepción, quería venderlo pero las autoridades nos han dicho que nos van a ayudar. Debo a Prodem, todavía no se han reprogramado las deudas”, dijo.

Como las maquinarias han dejado de llegar a la zona, son los familiares de los afectados y vecinos se organizan para ayudarlos.

Vecinos de la OTB Satélite se organizaron para ayudar ayer a los afectados. “Tenemos que ayudar a nuestros hermanos, hemos venido unos 500, hay mucho lodo que sacar”, dijo una vecina que llevaba el lodo en un saquillo.

“Hasta ahora no hay nada. Tengo deuda en Prodem, he ido al banco a explicar y ellos me dijeron que no hay nada de reprogramación y que debo pagar igual”, dijo Celestina Serrano.

La vecina indica que no se moverá de su casa a menos que el Gobierno le devuelva todo lo invertido. “Ahora mi casa está valuada en 200.000 dólares, si me devuelven ese dinero, me voy”, dijo mientras sacaba el lodo de su vivienda ayer.

La OTB Juventud Chilimarca es la más afectada, pero también hay daños en Trojes, Molle Molle, 24 de Juni, Thika Khatu, Linde, Linde Sur, Chicollo, Chilimarca, Motesillo Bajo, Bruno Moko y Kana Rancho.

El 6 de febrero quedará en la historia como la peor tragedia que afectó su municipio y el departamento.

El Gobernador lo catalogó como el peor desastre natural que afectó el departamento, después del terremoto en Aiquile (1998).

CONTINÚA EL DOLOR DE LA FAMILIA NINA

El sufrimiento de la familia de Janeth Nina Cadima (38), que fue sepultada por la mazamorra del 6 de febrero, continúa. Tras el entierro de Jhanet, su hermana, Noemi Nina, se ha hecho responsable de sus dos sobrinos de 12 y 6 años, pero además, desde el siniestro, trabaja todos los días en la casa de Janeth para desenterrar las máquinas de su hermana, que era costurera.

“No podemos usar maquinaria pesada porque se puede dañar los equipos, estamos sacando a mano, hoy han venido a ayudarnos, pero otros días estamos solos yo y mis papás”, dijo.

El dolor se refleja en su rostro, las lágrimas caen. “Mi hermana tenía más de 15.000 dólares en la maquinaría y materia prima”, dijo.

Contó que sus sobrios están recibiendo apoyo psicológico de la Alcaldía y que lloran por la pérdida de su madre. “No quieren hablar del tema, sólo lloran, pero con el apoyo de mis hijos están mejorando”, dijo.

La casa de Janeth también ha sufrido gran daño, toda la planta baja está llena de lodo y la planta alta tiene serias rajaduras.