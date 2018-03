Lamentan violencia económica y anuncian creación de una bolsa de empleo para mujeres

Cada mes la Alcaldía de Cochabamba registra 400 denuncias de violencia a la mujer, entre las más frecuentes: violencia psicológica, económica y laboral.

Esta mañana en los actos conmemorativos de la Alcaldía tanto organizaciones como autoridades dialogaron sobre esta problemática en Cochabamba.

La secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, explicó que tras el ingreso de estas denuncias se evidenció que no contar con una fuente laboral impide a las mujeres liberarse del círculo de la violencia y genera chantajes de parte del abusador. “A partir de una dependencia económica es que una mujer no puede romper el círculo de la violencia, los abusador amenazan con no pasar pensión. Tiene que generarse una dependencia económica en la que participen públicos y privados”.

En suma, dentro de las empresas el papel de las mujeres es sujeto a discriminación y falta de reconocimiento, explica. “Si nos fijamos en el periódico que es lo que solicitan mujer bonita y de buena presencia, se ve a las mujeres como el adorno de la oficina y ¿dónde está el intelecto?”.

“En mi caso el hecho de ser mujer y de ser joven ha sido objeto de cuestionamiento y rechazo, eso se vive en los espacios municipales, departamentales, privados, es muy observado el hecho de ser mujer”, dijo.

García adelantó que este año la Alcaldía planifica la apertura de una “bolsa de trabajo para mujeres” que garanticen 150 empleos mensuales. Hasta el momento hay ocho empresas que se sumaron a la causa y esperan más adhesiones.

Hasta el momento ya existen experiencias positivas con un café y un restaurante que además de reconocer un salario justo ofrece horarios compatibles con el doble trabajo de atender el hogar.

Retraso jurídico

De acuerdo a la fundadora de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, un caso de violencia demora en promedio tres años en tener una sentencia judicial.

“Hay muchas víctimas que están dejando sus casos por la burocracia, más de la mitad de las denuncias se han quedado a medias, solo el año pasado hemos tenido más de 100 denuncias”, explicó.

En el departamento de Cochabamba se han registrado cuatro feminicidios a solo dos meses y un poco más de haberse iniciado el 2018. El último feminicidio de Zenobia (31) que murió victimada por un varón que conoció horas antes llamó la atención de la ciudadanía. “Vemos que la violencia a las mujeres no necesariamente tiene que ser sistemática en el tiempo ¿Qué pasa con este tipo de hechos?”, cuestiona.

Jenny Valecia, una joven estudiante de quinto de secundaria del Colegio Nacional Sucre, pidió mayor enfasis en la educación del respeto a las mujeres para evitar estos lamentables sucesos.