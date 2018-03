Voluntarias emprenden campaña por Areli, niña con piel de mariposa

Un acto tan simple para la mayoría de la gente como cambiarse de ropa es todo un riesgo para la vida de Areli, una niña que desde que nació, hace tres años, lucha contra una rara enfermedad: la epidermólisis ampollosa, un trastorno que produce lesiones en la piel.

Areli, también llamada “niña mariposa”, por la delicadeza de su piel, tiene llagas en la cara, orejas y brazos.

Además, los dedos de sus pies se han pegado. Lo mismo pasó con su mano derecha y ahora también sucede con la izquierda.

Ésa fue la alerta que movilizó a un grupo de voluntarias y a su madre, Marleni Huanca, a organizar una campaña para recaudar fondos.

Hasta ahora, Areli ha recibido un tratamiento similar al de un paciente quemado, porque no hay especialistas en Bolivia que traten la epidermólisis ampollosa.

Su madre contó que Areli nació normal, pero la enfermedad comenzó a manifestarse después de una semana.

“Es como piel de mariposa, la piel es bastante frágil, con un roce o un apretón fuerte, ella se lastima fácilmente y se abre una llaga, una ampolla”, explicó Marleni.

Siguió: “Esta enfermedad es parecida a un paciente quemado. Aquí, en Bolivia, no hay especialistas y el doctor me ha derivado a quemados. El doctor Óscar Romero siempre me la ha curado ahí”.

Marleni sabe que su niña no tiene cura y “va a estar así de por vida”, pero también sabe que su estado puede mejorar si logra llevarla a Argentina, donde hace unos meses estuvo Belén, la otra niña que tiene la misma enfermedad en Cochabamba.

La vida de Belén mejoró notablemente. Allá pudo ser tratada, recibió cremas especiales, así como guantes y ropa adecuada, que reducen el riesgo de que se formen más llagas en su cuerpo, comentó Viviana, una de las voluntarias.

Más casos

En Bolivia hay ocho niños con epidermólisis ampollosa. Tres están en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en La Paz, uno en Oruro y uno en Potosí.

No existe apoyo del Ministerio de Salud ni de otra instancia que ayude a los pacientes a sobrellevar este trastorno autoinmunitario, que significa que el cuerpo se ataca a sí mismo. Sólo la Fundación Debra ayuda a pacientes en el mundo.

Kermés

El domingo 11 de marzo usted tiene la oportunidad de ayudar a esta niña, sólo tiene que asistir a la “Gran kermés” que se realizará en el parque Excombatientes, al lado de la fuente.

Los organizadores invitan a degustar de una variedad de platos como fricasé, lechón, pollo al horno, pique, majadito, chajchu, chuleta y sopa de maní.

La actividad cuenta con el apoyo de Cordillera, Fama y Glamour Models. También estarán Sobregiro, Sport Dance, Flow Factory Cochabamba, Marista y Stress. Si no puede estar en la kermés, puede hacer su depósito en la cuenta 1-24910114 del Banco Unión.

CUANDO EL CUERPO SE ATACA A SÍ MISMO

La epidermólisis ampollosa (EB por sus siglas en inglés) es un grupo de trastornos por los que se forman ampollas en la piel después de una lesión menor, según la bibliografía médica.

Existen cuatro tipos de principales de EB: Epidermólisis ampollosa distrófica, Epidermólisis ampollosa simple, Epidermólisis ampollosa hemidesmosómic, Epidermólisis ampollosa juntural y epidermólisis ampollosa adquirida. Esta forma se desarrolla después del nacimiento.

Se trata de un trastorno autoinmunitario, que significa que el cuerpo se ataca a sí mismo.

La EB puede variar desde una formación leve hasta una forma mortal, según el caso.