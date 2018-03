Demócratas reiteran pedido de informe al Ministerio de Deportes por Juegos Suramericanos

La bancada de asambleístas Demócratas anunció que reiterará la petición de informe oral al Ministro de Deportes, Tito Montaño, por el avance organizativo e infraestructura de los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, debido a la respuesta negativa que se envió desde esta instancia.

La asambleísta Lineth Villarroel manifestó que la bancada se vio en la necesidad de solicitar información sobre la preparación de los Juegos debido a los retrasos en la organización. "Lo real es que no están avanzando como deberían. Lo que nos responde el ministro es que nos van a responder esta solicitud cuando concluyan los procesos, ¿no nos pueden informar el avance en una visión de transparencia?".

Por su parte el ministro Montaño, explicó que al estar en proceso de ejecución no se puede destinar personal para elaborar un informe extenso como el que solicita la bancada. “Tengo que priorizar en este momento que toda la gente trabaje en la ejecución. Al mandar los informes no van a acelerar que la obra se concluya mañana lo que están haciendo es perjudicar en el trabajo diario".

Montaño argumentó señalando que no ve necesario un informe en este momento y que el mismo puede presentarse tras la conclusión de los Juegos. “Nos quita bastante tiempo, no es que no queramos hacerlo, tengo que priorizar”.

Villarroel manifestó su preocupación sobre el avance de la construcción del Velódromo en la Tamborada y los retrasos que sufrió. Se prevé que en abril se entregue esta obra junto al estadio de fútbol de Villa Tunari. Además de estas obras, está en manos de la Gobernación, la conclusión del estadio Felix Capríles que oscila entre un 60 y 70 por ciento de ejecución a 75 días de la realización del encuentro deportivo.

"Los procesos están tardando, no solo en los escenarios, para esta fecha ya deberíamos saber cuántos voluntarios están llegando. Esperemos que nos respondan", dijo Villarroel.

Asegura que resta conocer cómo se encarará la finalización de los accesos, dotación de agua, e instalaciones eléctricas. "Hay un intento de maquillar el avance por los funcionarios", concluyó.

A nivel municipal el Patinódromo y el Pabellón de Gimnasia son dos de las obras con mayor retraso.