Pese a muertes, casas construidas en quebradas persisten con riesgos

Entre 2016 y 2018, ocho personas han muerto en Tiquipaya a causa del desborde de cuencas como el Chuta Kawa y Taquiña.

Ambas están a medio kilómetro de distancia. La primera se desbordó en diciembre de 2016 y afectó a las viviendas ilegales que se construyeron en medio del cauce y sus orillas, lo que desvió el curso del agua.

En el segundo hecho, las casas estaban a 25 metros del río cuando la franja de seguridad debía ser de una dimensión mayor.

En Chuta Kawa perdieron la vida Alejandra Candia Granado (23), su bebé de nueve meses y Arthur Orihuela (4), en 2016. En Taquiña, el 6 de febrero, murieron Gamadiel Rojas (12), Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37), todos fueron sepultados por el lodo.

A pesar de que ya transcurrieron dos años del desastre en Chuta Kawa, las casas construidas sobre quebradas y en sus orillas no han sido demolidas como se anunció.

Por el contrario, después del siniestro los propietarios de estas viviendas desviaron el cauce en unos 100 metros, después el agua vuelve a su curso y se dispersa en las calles porque no hay canal.

En diciembre de 2016, la Gobernación remitió al municipio de Tiquipaya un informe que indicaba que el problema de fondo es la construcción de infraestructura cerca al cauce del río, en la parte baja de la cuenca (quebrada Lirios del Tunari). Además, de la edificación de urbanizaciones en la torrentera, donde hay irrupción del río.

Por lo que, recomendó a la Alcaldía hacer respetar el dominio del río, sus franjas de seguridad y servidumbre ecológica de acuerdo a la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.

La norma determina que todos los cuerpos de agua son bienes de dominio municipal.

En el lugar las viviendas que están en la parte baja del cauce construyeron canales por debajo de los muros para que el agua fluya en época de lluvia.

No se movieron

Las 24 casas ilegales sólo han sido notificadas, la Alcaldía y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) deslindan responsabilidad.

La Alcaldía indica que cumplió con su función al notificar y que, por tratarse de un área que pertenece al Parque Tunari, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) debe hacerse cargo.

“Como ustedes saben eso está dentro de lo que corresponde al Parque Tunari, nosotros de manera conjunta hemos notificado”, dijo.

Siguió: “Se han emitido los informes técnicos y legales; se han remitido al Sernap para que inicie proceso de demolición, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Sabemos que en ese sector estaba en proceso la definición del derecho propietario con el INRA, creo que eso no le ha permitido al Sernap la demolición”, dijo el secretario técnico de la Alcaldía de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra.

El director del Parque Tunari y Sernap, Héctor Bejarano, indicó que el caso está en un proceso administrativo sancionatorio y a la fecha ningún propietario ha sido sancionado.

Después del proceso interno se deben cumplir procedimientos para sacar la resolución de demolición, aún así ellos pueden interponer un Amparo Constitucional para ver si procede o no la demolición.

OPINIONES

"A partir de la cota 2.750 la autoridad competente es el Sernap, que debería iniciar los trámites de demolición obviamente en coordinación con el municipio. Nuestra competencia es notificar, emitir informes y emitir recomendaciones". Cecilio Salvatierra. Alcaldía de Tiquipaya

"La Alcaldía no puede decir que es sólo nuestra competencia, como si sería otro territorio y no perteneciera a Tiquipaya. Nosotros, simplemente, somos los administradores del área protegida, hay cosas que no podemos hacer, porque no somos autónomos”. Héctor Bejarano. Director del Parque Tunari