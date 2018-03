Más de 500 familias lotean tierra colectiva en Tuscapujllo, en Sacaba

En la comunidad de Tuscapujllo Centro, ubicada en el municipio de Sacaba, las construcciones “ilegales” continúan avanzando. En el lugar existen dos grupos de personas que se disputan el derecho propietario de más de 1.000 terrenos fraccionados recientemente.

El dirigente del Sindicato Agrario Campesino de Tuscapujllo Centro, Bernardino Almaraz, informó que la extensión del terreno en disputa es de 314 hectáreas, que fueron declarados como “terrenos colectivos” por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Almaraz señaló que estos terrenos los usan para el pastoreo y la captación de agua para riego.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“De la nada empezaron a fraccionar nuestro terreno comunitario, hemos dado parte a las autoridades, pero no hicieron nada. El año pasado vinieron con maquinaria pesada y derribaron varios árboles”, explicó.

En esta zona existen más de 500 construcciones. Las casas edificadas se encuentran acordonadas con una cerca de alambre de púa. “Nosotros somos legales, no sabemos cuál es el problema que existe con este terreno. El otro día vino el fiscal y no hizo ninguna observación a nuestros papeles”, dijo un joven que prefirió no identificarse.

Metros más allá se divisan un par de carpas y otras casas en plena construcción. Las personas que habitan en las carpas y viviendas sólo cuentan con una minuta de propiedad que les certifica la titularidad del terreno.

“Estamos haciendo vigilia, porque aquellas personas quieren entrarse a nuestro terreno. Nos hemos dividido en dos turnos para cuidar nuestras propiedades”, explicó Aurora Ticona. “Ellos son los avasalladores, porque no tienen papeles, nosotros tenemos nuestras minutas”, dijo.

EL MUNICIPIO SOCIALIZARÁ PLAN

El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, informó que tienen previsto realizar el domingo 25 de marzo una reunión con pobladores de Tuscapujllo Centro, donde además socializarán los alcances del Plan Director Urbano (PDU).

“En esta reunión socializaremos los márgenes de seguridad y la ampliación del centro urbano, con esto se establecerá qué construcciones son o no son legales”, dijo.

En cuanto a la demolición de al menos 500 casas, Sánchez, dijo que aún no se tiene una fecha en concreto, ya que antes se debe coordinar con la fuerza pública, Defensoría de la Niñez y otras instituciones para evitar la vulneración de los derechos de las personas que se encuentran asentadas.