Aluvión: Alcaldía afirma que Sernap y Cuencas buscan eludir responsabilidad

Después del aluvión que afectó Tiquipaya, el 6 de febrero, la Alcaldía de ese municipio considera que el Servicio Departamental de Cuencas (SDC) de la Gobernación y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) han tratado de evadir su responsabilidad y trasladar todo el peso a las autoridades ediles.

Ante una publicación de Los Tiempos del 12 de marzo de 2018 sobre la advertencia de un aluvión un año antes, el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, indicó que arriba de la cota 2.750, límite urbanizable del Parque Tunari, la primera responsabilidad es del Sernap, y luego del municipio. “En ese orden”, dijo.

Ángulo explicó que cuando se disolvió el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic), en 2012, este dejó documentos con diagnóstico de todas las cuencas de la cordillera del Parque Tunari, donde el SDC debía trabajar, pero no lo hizo.

“No sé porque los técnicos de la Gobernación un poco quieren deslindarse de esto. El Promic nos dijo que la Gobernación tiene información de todas las cuencas, pero tampoco dice nada en este caso. Yo debería salir a la prensa y decir que la responsabilidad de esto era netamente de la Gobernación, porque no lo ha previsto. Nosotros hemos tratado de apaciguar esa situación y ahora que los técnicos nos echen la culpa, no se les entiende”, explicó Ángulo.

Las diferencias surgieron después de que el SDC indicó que en 2014 y 2016 advirtió a la Alcaldía de Tiquipaya acerca de los riesgos en las cuencas Chuta Kawa y Greda Mayu por la construcción de viviendas en los cauces de los ríos.

El servicio departamental señaló que ambas cuencas pertenecían a la cuenca Taquiña. Pero, Ángulo indica que ambos no corresponden a la Taquiña.

“Hay una molestia, tal vez, dentro del municipio y de la población misma, si bien han pasado un informe de las cuencas Chuta Kawa y Greda Mayu debían aclararlo en estos dos puntos, pero no debían de meter lo que es Taquiña, porque ha sido trabajado para lo que corresponde a las riadas. Tranquilamente podíamos soportar cualquier cantidad, pero esto no es riada”, dijo el Alcalde.

El SDC se refería a los informes emitidos con el cite SDCUPS CI-136/2013. “Los técnicos de la Gobernación son nuevos, incluso, y sin conocer algunas veces vierten información que no corresponde, incluso, podríamos iniciar procesos. El Sernap es el que maneja todo de la franja para arriba, para abajo está el municipio”.

El Promic trabajaba con un presupuesto de 47 millones de bolivianos y el SDC dispone esta gestión de 9 millones de bolivianos para atender las cuencas del departamento.

En varias oportunidades, el servicio departamental indicó que la institución interviene las cuencas a solicitud de los municipios. El manejo integrado de éstas se realiza de forma concurrente entre el municipio, Gobernación y Gobierno nacional.

En Taquiña se realizó un manejo integrado de cuencas en la década de los 90, desde esa fecha los trabajos fueron mínimos. Ahora después del aluvión el Ministerio de Medio Ambiente y el municipio realizan estudios.

SE TRABAJARÁ MANUALMENTE

La Alcaldía tiene previsto construir gaviones de forma manual, debido a que la zona es de difícil acceso.

“El Promic trabajaba con pequeños muritos de contención y nos han dicho que si se seguía trabajando de esa manera no hubiera ese tipo de problemas, pero después de que se fue el Promic no se ha hecho más mantenimiento”, dijo el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales determina que los ríos, quebradas, torrenteras, torrentes, riachuelos lechos y taludes hasta su coronamiento son bienes municipales, por lo que corresponde a los municipios evitar construcciones a 30 metros a cada lado de su eje.

DIRIGENTE PIDE AL INRA RECUPERAR TIERRA FISCAL DEL PARQUE TUNARI

El representante del Comité de Defensa de Tierras de Cochabamba, Omar Fernández, volvió a pedir que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desaloje a las familias asentadas en las tierras fiscales de la comunidad de Combuyo, dentro del Parque Nacional Tunari en el municipio de Vinto.

Fernández manifestó que hay 63 hectáreas de tierras fiscales, 55 dentro del Tunari, que están siendo avasalladas sin que el INRA asuma acciones para desalojar y precautelar la propiedad del Estado.

De acuerdo con el dirigente, además, los asentados tienen protección política y de la dirigencia campesina. Anunció que insistirá para que el INRA recupere estos predios y cumpla con la resolución de desalojo emitida hace tres meses.

Por otro lado, la dirección de la institución dijo a fines del año pasado que las tierras fiscales no pueden ser ocupadas y que se tramitaba el desalojo. En tanto, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, rechazó en declaraciones a la prensa que se permita el avasallamiento de las tierras fiscales.

Fernández además manifestó que los asentamientos dentro del parque aumentan el riesgo de que se presenten desastres como el ocurrido en Tiquipaya, el 6 de febrero, cuando un aluvión arrasó con más de un centenar de viviendas.

La administración de las tierras fiscales también permitiría que la Dirección del Parque Tunari y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas desarrollen programas de reforestación y que cuiden las franjas de seguridad.

TIQUIPAYA: AGENCIA OTORGARÁ 3 PROGRAMAS PARA DAMNIFICADOS

La directora departamental de la Agencia Estatal de Vivienda, Noemí Baptista, informó que se destinarán tres programas sociales a los que podrán acogerse las familias damnificadas de Tiquipaya. Asimismo, aclaró que las listas de personas que se beneficiarán de estos son preliminares y mediante evaluaciones podrán sumarse más o cambiar de grupo.

“Tenemos tres grupos, quienes han perdido su vivienda y tienen derecho propietario podrán acceder a un programa de emergencia de vivienda, quienes no cuentan con derecho a un programa de atención extraordinaria y quienes hayan sufrido daños en su casa a un programa de proyectos cualitativos”, explicó Baptista.

Agregó que en su mayoría se tratarán de viviendas de dos dormitorios con sus dependencias, dependiendo de las necesidades de las familias. El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, manifestó que en el Distrito 5 se dispone de 30 mil metros cuadrados dentro de un área verde.

En tanto, algunos vecinos que no figuraban en ninguna de las listas expresaron su molestia y pidieron ser considerados. “Hay personas que están en las listas que no han sido afectadas y algunas que sí han sido afectadas no están”, protestó el presidente de la OTB Juventud Chilimarca, Jorge Cadima. Agregó que se acordó con el Alcalde y el municipio que las nóminas de afectados serán nuevamente revisadas y subsanadas.