Piden atención gratuita para las víctimas de violencia

Varias organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de las mujeres demandan que los centros de salud, sean estos públicos o privados, presten atención oportuna y gratuita a las víctimas de violencia.

La demanda surge a raíz de un caso, registrado el pasado miércoles, de una mujer de 27 años, con iniciales D.S., que fue víctima de su expareja, Fortunato P. de 31 años,quien le cortó la cara y mano izquierda con un cuchillo. Luego del hecho, suscitado a las 23:00, la mujer fue trasladada a un centro de salud privado donde permaneció alrededor de 12 horas. Empero, le cobraron la atención.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, informó que en el centro de salud le pidieron 20.000 bolivianos para dos cirugías, una maxilofacial y otra en la mano. Pero la víctima no contaba con esa cantidad de dinero, por lo que solicitó su certificación médica para ir a otro nosocomio.

“Al pedir el documento, el doctor nos dijo: ‘Que les den la certificación médica en otro hospital’. La Ley 348 establece que cualquier centro de salud, sea privado o público, debe otorgar el certificado médico de manera gratuita ante los hechos de violencia hacia las mujeres”, manifestó.

Nogales contó que no dejaban salir a la víctima del hospital hasta que pague por el tratamiento y el tiempo de estancia en el lugar. El monto era de aproximadamente 2.000 bolivianos. “Los familiares tuvieron que conseguir el dinero de donde sea, retiramos recién a la mujer a las 17:00 (…), no es posible que quieran lucrar con la situación de estas víctimas”, dijo.

Por su parte, la representante legal de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, indicó que intentaron gestionar una rebaja del precio, pero el centro de salud no accedió a la solicitud. “Lamentablemente, la atención no es gratuita, la ley no manda eso, pero no entendíamos el cobro excesivo”, resaltó.

Marta, la cuñada de la víctima, manifestó que en el hospital al que fueron después les dijeron que no eran necesarias las cirugías y que necesitaba fisioterapia.

LEY 348, ARTÍCULO 20, INCISO 9:

“El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corte plazo y servicios privados, deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico (...)”.