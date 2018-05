Padres de familia y estudiantes reclaman por falta de ración seca en desayuno escolar

Decenas de padres de familia de diferentes unidades educativas de Cochabamba salieron hoy a las calles y protagonizaron una protesta en puertas de la Alcaldía ante la suspensión de la entrega de la ración sólida del desayuno escolar por falta de contrato.

Desde tempranas horas de la mañana, los padres y varios estudiantes se manifestaron con petardos y carteles; sin embargo, cerca de las 11:00 un grupo de dirigentes ingresó a la Alcaldía donde acordaron una reunión para la tarde de hoy.

“Continuamos en estado de emergencia ya que no hay una solución. No descartamos asumir una huelga de hambre si no hay una solución concreta. Esta tarde nos recibirán en oficinas de Obras Públicas para poder debatir este tema”, informó

La alcaldesa suplente Karen Suárez solicitó informes a las secretarías de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Humano. A partir de la respuesta que reciba tomará decisiones en torno al contrato que aún no se firmó para la dotación del desayuno escolar.

La Asociación Accidental Alimentos Nutritivos Cochabamba, formada por cuatro empresas, dotó la ración sólida durante tres meses. Sin embargo, no existe un contrato y la Alcaldía le adeuda 5 millones de bolivianos.

Los trabajadores de las empresas que distribuyen la ración sólida del desayuno: Orgánica del Sur, Ovoplus, Melqui y Revollo salieron ayer a protestar exigiendo la firma del contrato. Aseguraron que temen perder su fuente laboral.