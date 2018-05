Alcaldía pide tiempo para agilizar pagos de corredor

Ante el retraso de pagos por parte de la Alcaldía por los trabajos del corredor vehicular Quintanilla, personal de la Secretaría de Finanzas del municipio solicitó tiempo a la asociación de empresas ejecutoras de la obra (Imesapi -POC) para efectuar los desembolsos de los seis meses adeudados y no perder el avance.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Personal de Finanzas vino el pasado lunes pero no se quedó finalmente en nada, porque ellos esperan que el Alcalde vuelva el 29 a sus funciones para firmar las planillas de pago. Sin embargo, esa no es una certeza y nosotros estamos en una situación insostenible, podemos perder el ritmo de avance de la obra si no realizan el desembolso”, apuntó el ingeniero de obra de la empresa Imesapi, Yosvany Ramos.

Actualmente, el corredor tiene un 22 por ciento de avance con cinco frentes de trabajo: uno cerca al colegio Don Bosco con el movimiento de tierras, el segundo en el comienzo del túnel al este de la rotonda, otro al final de túnel donde se ubican los últimos pilotes, un cuarto con la culminación de muros del túnel y el quinto, recientemente habilitado, a la altura del río Rocha.

“Hemos empezado a preparar el material, los accesos y la instalación de la faena en ese punto”, explicó Ramos.

Agregó que por el momento se conserva el ritmo de avance, pero que un grupo de trabajadores de los 120 registrados, el pasado mes, se retiró de la obra, ya que se dificultó mantenerlos por falta de recursos económicos.

Las empresas ejecutoras analizan su situación para tomar una decisión, ya que la provisión de material a crédito y el pago de salarios se dificultan sin contar con el dinero previsto con la Alcaldía. El contrato es de 92 millones de bolivianos.

En tanto, el jefe de Infraestructura del municipio, Carlos Abasto, recalcó que la habilitación de la firma de la alcaldesa es la razón principal para el retraso de desembolsos. “Sabemos que se tiene el saldo de algunas planillas de pago y eso estamos intentando agilizar, lo que falta es la firma de la Alcaldesa”, dijo.

El funcionario descartó que el avance de obra se vaya a ver afectado, ya que se mantuvo un buen ritmo de trabajo hasta la fecha.

Sin embargo, las empresas ejecutoras advirtieron desde hace una semana que el avance será afectado sin pagos.