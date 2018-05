Mujeres que fueron mamás en la adolescencia y salieron adelante

Actualmente, en nuestro entorno social, vemos mayor cantidad de mamás adolescentes que luchan día a día para sacar adelante a sus hijos a pesar de los obstáculos.

Pese a la dificultad que representa hacerse responsable de alguien más, varias de estas “mamás jóvenes” logran terminar sus estudios y se superan para salir adelante.

El temor al rechazo familiar y los prejuicios de la sociedad son algunos de los estigmas que deben afrontar.

“Antes de la llegada de mi hijo yo no tenía ganas de vivir, tuve una infancia muy complicada. Ahora, por mi hijo voy a pelear y saldré adelante”, es la frase con la que Johana Salinas de 22 años comenzó a compartir su historia.

Actualmente, estudia Gastronomía y está a punto de graduarse. Se embarazó a los 17 años, recién salida del colegio, e ingresó a Pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Por temor a la reacción de su familia ocultó su embarazo por seis meses, tiempo que vivió en un ambiente de incertidumbre.

“Ha sido muy complicado, cuando me hice la prueba de embarazo y vi las dos rayitas mi mundo se desvaneció totalmente, no sabía qué hacer, no sabía a quién decirle, pero nunca hice nada para perder a mi bebé”, recordó.

Siguió: “Fueron seis meses tristes, me sentía sola y me aislé de la gente que conocía, no sabía el impacto que causaría esa noticia en sus vidas, tenía temor a su reacción”.

La primera persona que se dio cuenta del embarazo fue su mamá, ella notó que su hija aumentó de peso. Después de eso, asistió a su primer control prenatal.

“Escuchar los latidos de mi bebé me cambió totalmente, cuando él nació se borraron todos mis temores y ahora todo mi mundo gira entorno a él”, confesó.

“Mi hermana me ayudó”

Andrea Arandia (25) se embarazó cuando tenía 15 años y tuvo a su primer bebé a los 16. Dejó el colegio para evitar que su entorno social se entere de su situación. Hoy tiene dos hijas de 12 y 8 años.

“Los primeros tres meses estaba en el colegio todavía, luego por temor y vergüenza tuve que dejar mis estudios. A la primera persona que acudí fue a mi hermana, ella me ayudó a darles la noticia a mis papás”, explicó.

Tras dejar el colegio Andrea comenzó a trabajar. “Después que todos se enteraron de mi embarazo me dije que era hora de ponerse las pilas. Entonces, empecé a trabajar como mesera, en limpieza, he trabajado en todo lo que podía”, contó.

Con el apoyo e impulso de sus papás terminó sus estudios en un Centro de Educación Media Acelerada (CEMA), donde la mayor parte de asistentes son adultos.

“Yo era la única jovencita y todos me preguntaban qué había pasado conmigo, por qué tenía una bebé a mis 16, fue una época difícil”, dijo.

Continúo: “Después de salir bachiller busqué una carrera. Mi papá siempre me decía que no podía quedarme ahí. Entonces, estudié contaduría en un instituto, ahora puedo decir que trabajo en empresas serias”.

El haber tenido que afrontar la maternidad a tan corta edad, les enseñó a ver la vida de otra manera y a orientar a sus hijos y otros familiares.

“Nadie puede tocar tú cuerpo sin consentimiento”, eso le digo siempre a mi hija de 12 años. No quiero que pase por lo mismo que yo pasé”, comentó Andrea.

7_me_5_martin_numbela.jpg Andrea y sus hijas salieron adelante, pese a las dificultades. MARTÍN NUMBELA

ANÁLISIS

“Faltan políticas públicas de educación sexual para frenar embarazo adolescente”

JUAN CARLOS SÁNCHEZ ABOGADO

El abogado y exrepresentante de la Defensoría de la Niñez de Cercado, Juan Carlos Sánchez, señaló que en el país faltan políticas públicas de educación sexual. Y, los adultos deben dejar de tratar el tema como un “tabú”.

Considera que actualmente los niños continúan siendo formados en ambientes de machismo, donde los hombres deben tener relaciones sexuales a temprana edad y además tener varias chicas. Respecto al derecho al estudio y a permanecer en un ambiente de protección, Sánchez explicó que las “estudiantes embarazadas” deben continuar con su vida de forma natural y deben ser aceptadas por sus compañeros de colegio, siendo los directos responsables de hacer cumplir estos derechos. Además, los directores, profesores y las defensorías de los municipios deben velar porque así sea.