Luzmila, 5 años en la cárcel no la detuvieron para ser abogada

“Es una experiencia triste, dolorosa y hermosa”, así se refiere Luzmila Navarro (47) a su permanecía durante cinco años en la cárcel San Sebastián Mujeres. Ella es una de las 67 internas que pueden beneficiarse con el Plan de Descongestionamiento Penal que ha iniciado ayer.

Navarro es responsable del área legal de las internas y concluyó la carrera de Derecho durante su permanencia en la cárcel. Ella no podía asistir a clases, pero sí a los exámenes, así que estudiaba sola.

Ella llegó a San Sebastián por un caso que tipificaron como estafa, pero en realidad se trataba de un caso de préstamo de dinero, indicó.

Al principio estaba deprimida y sin ganas de vivir, pero fue su madre quien la ánimo y le dijo que “ni la cárcel las podía detener”. “Esas palabras fueron claves, yo no me dejé caer, leí las leyes y me enteré que podía salir para dar exámenes y así comencé a estudiar”, dijo.

Desde entonces, ella ha asesorado legalmente a sus compañeras, por lo que la nombraron su delegada legal. Pero además ella tiene el oficio de peluquera e impartía cursos gratuitos a las internas.

En los próximos meses, ella dejará el penal, porque cumple todos los requisitos para beneficiarse del Plan de Descongestionamiento Penal.

Navarro fue la encargada de emitir algunas palabras en el acto de inauguración del Plan. En su discurso, ella agradeció a las autoridades, porque esta alternativa les permitirá reunirse con su familia. “Pedimos un perdón y una oportunidad. Pero también depende de nosotras rehabilitarnos y salir”, dijo con lágrimas a sus compañeras.

“Debe ser el destino que me trajo aquí, para poder ayudar a otras personas”. Indica que hizo otra familia en la cárcel, a quienes extrañará, pero se siente feliz porque cada vez está más cerca de reencontrarse con sus seres queridos.

El Plan está a cargo del Tribunal Departamental de Justicia y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

En Cochabamba hay 3 mil privados de libertad y 476 pueden beneficiarse del Plan.

EL 70% DE LOS REOS NO TIENE SENTENCIA

En el país hay 18.339 privados de libertad en las cáceles. De ese número, el 70 por ciento no tiene sentencia y está con detención preventiva.

En los penales, el hacinamiento es del 200 por ciento. 520 personas salieron en libertad con el Plan de Descongestionamiento en 2017, pero 5.841 personas se beneficiaron desde 2012.

La cárcel de San Sebastián mujeres tiene 260 personas reclusas y 100 niños, pero la capacidad del recinto es sólo para 100 personas.