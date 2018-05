Cochabamba puede aspirar a ser una “ciudad deportiva”

Ante el objetivo planteado por el municipio y el empresariado cochabambino de promover a la región como “ciudad turístico-deportiva”, diversos actores aseguran que el futuro de la administración de los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos definirá si se apuntará en esta dirección.

Por un lado, legisladores y periodistas deportivos postulan la necesidad de que el municipio y la Gobernación administren los escenarios para que la inversión millonaria en éstos beneficie a la población en general. Por otro lado y contrario a este punto, se tiene la posición de dar en concesión a los escenarios para garantizar su mantención.

“Vamos a trabajar una ley o una reglamentación para el uso de los escenarios deportivos, porque no se puede dar en comodato, tampoco un arrendamiento. Yo creo que se debe ver la posibilidad de crear escuelas municipales”, manifestó el concejal Carlos Coca. De igual manera, la concejal Rocío Molina recalcó la necesidad de convertir los escenarios en “centros de alto rendimiento”, destinados a la preparación de deportistas nacionales.

“Creo que todo parte de un plan estratégico. La inversión, en el caso del municipio de Cochabamba, es contundente. Son más de 300 millones de bolivianos en seis escenarios de alto nivel y no sólo se puede hablar de promover turismo deportivo, sino convertir éstos en centros de alto rendimiento”, dijo Molina.

En tanto, el concejal Edwin Jiménez coincidió en que los nuevos escenarios no se deben dar en concesión. “Yo creo que hay que explorar las posibilidades que nos permitan usar, gozar y servirnos de estas infraestructuras que han costado tanto dinero a los cochabambinos y no pueden quedar como elefantes blancos. El municipio debe garantizar que se hará cargo y no que lo dará en concesión”, dijo el legislador.

Bajo la misma línea, los periodistas deportivos Eduardo Arévalo y Óscar Galdo apoyan a que el municipio y la Gobernación tomen la administración de los escenarios, pero con las asociaciones deportivas como entes supervisores para así lograr el funcionamiento permanente de los campos deportivos.

Contrariamente, el periodista deportivo y empresario Mauricio Méndez afirmó que la inversión destinada a los campos deportivos “será imposible de recuperar y se debe apuntar a darlos en concesión para asegurar su mantenimiento”.

Administración

“Debe haber una nueva política de parte de las autoridades de gobierno y agendas deportivas. Hay que buscar la mejor manera de administrar. Probablemente lo mejor sería que se entreguen a las asociaciones como alguna vez se hizo”, comentó Arévalo. Agregó que también se deben centrar esfuerzos en la formación y apoyo a deportistas.

“La Alcaldía puede hacerse cargo, pero con una supervisión del Círculo Deportivo u otras instancias, porque sino probablemente queden cerrados”, señaló Galdo.

En tanto, Méndez sostuvo: “Si se da en concesión, las empresas se van a desvivir por dar uso a los escenarios y recuperar su inversión”.

El municipio aún no definió el futuro de la administración de los campos deportivos que construyó para los XI Juegos Suramericanos.

INVERSIÓN DE BS 300 MILLONES

En Cercado la inversión en la construcción de seis escenarios deportivos —complejo acuático, pabellón de gimnasia, campo de BMX, complejo de squash, centro de atletismo y el patinódromo— significó una inversión de más de 300 millones de bolivianos. En tanto, la suma de la refacción y construcción de más de 40 escenarios en todo el departamento supera los mil millones de bolivianos.

COMPLEJO ACUÁTICO



Ubicación: Inmediaciones Parque Mariscal Santa Cruz

Fecha de entrega: Mayo 2018

Empresa constructora: Eccsa Coboce y la piscina Myrtha Pools

Inversión: 70 millones de bolivianos

ESTADIO DE ATLETISMO



Ubicación: Av. El Trono y Estudiantes

Fecha de entrega: Mayo 2018

Empresa constructora: Avicons y Mondo (pista atlética)

Inversión: 54 millones de bolivianos

VELÓDROMO



Ubicación: La Tamborada (Villa Suramericana)

Fecha de entrega: Mayo 2018

Empresa constructora: TADE SRAL

Inversión: 47.563.161 dólares

PABELLÓN DE GIMNASIA



Ubicación: C. Antonio Villacencio y Monseñor Antezana

Fecha de entrega: Mayo 2018

Empresa constructora: Génesis

Inversión: 35 millones de bolivianos