Defensa de Leyes presenta acción de libertad y califica de dilatorio amparo de Transparencia

La defensa del alcalde titular José María Leyes presentó hoy una acción de libertad "innovativa y correctiva" para que la autoridad recobre su libertad y vuelva a trabajar en el municipio.

“Aunque se suspenda nuevamente la audiencia de modificación de la detención domiciliaria, pedimos que se corrija la situación en la que se encuentra el alcalde sancionando a quienes causaron la dilación del proceso por los daños y perjuicios que ocasionaron”, indicó Alberto Trigo, uno de los abogados de Leyes.

El jurista señaló que la audiencia de la acción de libertad debe realizarse en las próximas 24 horas.

“Tengo la seguridad de que va a primar el derecho a libertad de locomoción antes que cualquier derecho que haya estado fundamentando el Viceministerio de Transparencia”, dijo.

Continúa en suspenso audiencia del Alcalde

La audiencia de modificación de la detención domiciliaria Leyes programada el 1 de julio podría postergarse nuevamente debido a que una juez de garantías constitucionales admitió el amparo presentado el pasado 24 de mayo por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Consultado sobre este tema, Trigo indicó que conocen que la audiencia del amparo está prevista para las 10:00 del viernes y calificó de “tendencioso y dilatorio” que se continúe suspendiendo audiencias.

“En tanto no se resuelva el amparo constitucional no puede llevarse ninguna audiencia de conciliación de medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por el señor Leyes”, manifestó por su parte el representante de Transparencia, Ever Veizaga.

Consideró que la audiencia postergada para el viernes no se desarrollará porque primero se debe conocer una determinación sobre el amparo.

“En la audiencia del amparo nosotros vamos a pedir que se deje sin efecto la resolución de los vocales de sala penal tercera pronunciada el 4 de mayo para que estas autoridades vuelva a dictar un fallo y se pronuncien sobre la solicitud de medida cautelar de detención preventiva que solicitamos”, detalló.

Actualmente Leyes es investigado por la compra irregular con un presunto sobreprecio de más de 91.000 mochilas escolares chinas para la gestión 2018.