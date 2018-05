Testigos de Mochilas II implican a hermana de Leyes y a exsecretario

La investigación que desarrolla el Ministerio Público sobre la denuncia de adquisición de mochilas “chinas” con supuesto sobreprecio continúa, pese a la reiterada suspensión de la audiencia de apertura de pruebas.

La denuncia del caso denominado Mochilas II fue presentado en abril por el Viceministerio de Transparencia.

El 27 de abril de 2018, a las 12:00, el exdirector de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado, Marcos Andrés Cuevas, acudió ante la Fiscalía Anticorrupción para declarar de manera voluntaria.

En sus declaraciones el funcionario público hace referencia a la participación de José Miguel Padilla y la “Number One” (Claudia Leyes), a quienes se las habría visto “armando” las mochilas escolares que fueron entregadas la pasada gestión.

“Rolando Nogales me comentó que las mochilas escolares ya estaban siendo preparadas, pero que existía un retraso. Al tratarse de un proyecto estrella del Alcalde me solicita que le acompañe a hacer una inspección de las mochilas antes de su distribución. Nos trasladamos a una casa particular de la zona noreste por la laguna Coña Coña, a una casa de planta baja, donde pude observar la presencia de José Miguel Padilla y Eduardo Udaeta armando las mochilas y a la señora Claudia Leyes”, refirió Cuevas ante los investigadores.

El director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, también se presentó a declarar el 27 de abril, a las 12:30. Él contó que las instrucciones directas y especificaciones sobre las mochilas las dictaba José Miguel Padilla, además de coincidir en la declaración de Cuevas, que hace referencia a la participación de Claudia y Padilla en el “armado” de mochilas en 2017. Este funcionario solicitó garantías para proteger a su familia y a su persona.

“Quiero pedir que me otorguen garantías, porque el informe realizado de los CPU fue utilizado contra el Alcalde y este hecho me provoca inseguridad tanto así que el 24 y 25 de abril, cuando me trasladaba de mi oficina a mi domicilio, fui seguido por un vehículo”, declaró.

Los Tiempos intentó contactar a Claudia Leyes en un domicilio donde presuntamente vive y por teléfono, pero sin éxito.

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ESTÁ RETRASADA

La investigación del caso Mochilas I tiene un leve retraso por la suspensión de la jueza anticorrupción, Sara Céspedes, explicó el fiscal superior José Manuel Gutiérrez. “Debíamos realizar la apertura de documentación de los últimos allanamientos, eso nos retrasó un poco”, dijo.

El representante informó que las declaraciones ampliatorias y nuevas se realizan a imputados y testigos. Hasta la fecha se tomaron 20 testimonios.

Al referirse a la nueva suspensión para la extracción de pruebas, lamentó que se les haya hecho llegar una notificación a “última hora”, ya que estas notificaciones deben entregarse con 48 horas de antelación. “Aún así estamos prestos para continuar con este proceso”, dijo.

Gutiérrez señaló que las solicitudes de “garantías” es analizada por el Ministerio Público. “Estamos analizando la documentación que existe, esa la haremos valer en su momento”, dijo.

TRIGO: “ES SÓLO MODIFICACIÓN, A QUÉ LE TEMEN”

La defensa del alcalde José María Leyes, impedido de asumir el cargo mientras está con detención domiciliaria, lamentó ayer la suspensión de la audiencia de modificación de medidas cautelares en el Juzgado Anticorrupción.

“Es sólo una audiencia de modificación, a qué le temen”, expresó Humberto Trigo, uno de los abogados, al referirse al amparo que presentó el representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Evert Veizaga.

“Vamos a sacar libre al Alcalde y ese es el temor de las instituciones del Estado”, dijo. El jurista explicó que con estas suspensiones se está “violentando” la libertad de locomoción y el derecho al trabajo de su cliente. Indicó que analizarán la posibilidad de presentar un recurso o acción de defensa.

Sobre la acción constitucional presentada por el Viceministerio de Transparencia en el Juzgado Décimo de Partido de Familia señaló que esta medida es un intento de anular la apelación incidental ya que se habría demostrado que no existen riesgos procesales de fuga y obstaculización y que se cuentan con todos los elementos para certificar que Leyes vuelva a sus labores.

Trigo manifestó que hasta la fecha aún no recibieron ninguna notificación para que su defendido se presente a declarar sobre la segunda denuncia del caso Mochilas II.

Un amparo Constitucional

El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó, el 24 de mayo, un amparo constitucional contra los vocales de la Sala Penal Tercera, a quienes se pidió fundamentar la detención domiciliaria de Leyes.