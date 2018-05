Ejecutivo salva de ir a proceso por seguros al exsecretario Moreno

El Ejecutivo municipal salvó de ir a un proceso al exsecretario Administrativo Financiero, Diego Moreno Barrón, por cancelar un seguro con un importe en demasía, según la respuesta enviada el 29 de mayo al Concejo Municipal.

Moreno es observado por aprobar un informe para contratar un seguro para el municipio por 613.117 bolivianos, dando lugar a que la Alcaldía pague 244.802 bolivianos, que resulta ser la diferencia entre ambas propuestas, de Fortaleza y la otra empresa. Otros seis funcionarios también están mencionados en el informe de la Contraloría.

El exsecretario también es investigado por el caso “Mochilas I”, como uno de los funcionarios que inició el proceso de contratación en 2017 hasta que dejó de trabajar para el municipio, justamente, a raíz de la denuncia de sobreprecios en la adquisición de seguros para la Alcaldía, a principios de diciembre de 2017. Se sospecha que salió de Bolivia el 27 de abril.

Ayer, el concejal Edwin Jiménez recordó que el Legislativo instruyó, el 25 de julio de 2017, al alcalde José María Leyes “el inicio de acciones, procesos legales y administrativos pertinentes a los posibles responsables por la inobservancia de las normas”.

La solicitud se hizo después de recibir un informe (1098/17) de la Contraloría General que identificó un posible daño económico .

A pesar del tiempo transcurrido no recibió ninguna respuesta, por lo que, ante la designación de Karen Suárez como alcaldesa suplente pidió un informe sobre el estado del proceso.

El 29 de mayo, le respondieron que no se dio curso al mismo y que antes se hará una auditoría.

Jiménez lamentó que el Ejecutivo no haya representado la resolución 7550/17 del Concejo Municipal que instruía el proceso y después 10 meses manifiesta que evaluará una auditoría.

El informe la Contraloría identificó un posible daño económico al Estado, “debido a que la Comisión de Calificación y el Responsable del Proceso de Contratación (…) no efectuaron una correcta evaluación de la propuesta técnica y económica presentada por la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza descalificándola y adjudicando a otro”.

En su respuesta, el Ejecutivo señala que el informe de la abogada Verónica Toro recomienda que “ante los indicios de funcionarios o exfuncionarios es necesario realizar una auditoría para determinar si existen o no las responsabilidades que advierte la Contraloría Departamental y se recomienda remitir antecedentes a Auditoría Interna a fin que se evalúe una auditoría a la Contratación CUCE-16-1301-00-686745-1-1”. Asimismo, afirma que no se puede hacer un cobro, porque no hay una sentencia.

“En 20 días deberíamos haber tenido una respuesta en el proceso de fiscalización, pero ésta no llegó”

DATOS

La resolución se podía representar. “La resolución es de cumplimiento obligatorio, si no estaban de acuerdo podían haber representado”, dijo Jiménez.

Concejal pide mismo trato que a Krellac. El concejal cuestionó que el Ejecutivo no procese a Moreno como hizo con la directora de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, cuando recibió un informe de la Contraloría General.