Identifican factores que promueven la corrupción en contratos menores

Existen unas cinco razones que facilitan la corrupción en las contrataciones menores que realiza el municipio a través de varias instancias.

Entre ellas, está que no se requiere la firma del Alcalde, sólo del responsable de contratación (RPA). No hay plazos determinados, se pueden realizar invitaciones directas, los convenios no son revisados por el Concejo Municipal y no se requieren propuestas ni cotización (menos a Bs 20 mil), según estipula la ley Administración y Control Gubernamentales (Safco).

En ese sentido, el procedimiento de contrataciones menores a 50 mil bolivianos se convirtió en un camino fácil para la microcorrupción con el objetivo de favorecer a ciertas empresas o persona con invitaciones directas.

El concejal Edwin Jiménez denunció irregularidades en nueve consultorías a cargo de una misma persona, Álvaro G. P. Se atribuye “favoritismo”, ya que fue invitado de manera directa a las contrataciones, sin encontrar los resultados de todas éstas. “Según auditoría interna DAI-0210 de estados financieros del 2017, se detectó que se ejecutaron los pagos a este señor sin que se haya hecho la entrega del resultado ni en magnético ni físico y todas las consultorías han sido requeridas por el secretario municipal Diego Moreno, involucrado también en el caso mochilas”, dijo Jiménez.

Según documentación revisada por este medio, se verificó que el procedimiento de contratación, desde la invitación hasta la firma de contrato de cuatro consultorías, fue realizado en un día. En el caso de la consultoría por “Acciones y perfiles para fortalecimiento de la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas”, se emite el informe de recomendación para contratar al consultor, se acepta invitación, se presenta documentación y se remite a la Unidad de Contrataciones Menores, todo el 14 de julio. Otro aspecto irregular es que el consultor presenta su RUPE emitido meses antes de la invitación.

Por otro lado, la contratación para la consultoría “Feria de contrataciones”, fue realizada el 29 de noviembre y el pago un día después de los 10 hábiles que duró el trabajo. Cada consultoría significó un valor de 49.800 bolivianos.

“Se ha pedido en este caso que la Contraloría intervenga y nosotros vamos a seguir investigando”, apuntó.

La concejal Rocío Molina mencionó: “En el caso de las contrataciones menores nos hemos encontrado prácticamente con consultorías fantasmas, donde el producto ni siquiera existe, esto es una microcorrupción que hace que nuestros recursos sean desperdiciados”. Agregó que la normativa es usada a favor del aprovechamiento irresponsable de los recursos.

En tanto, la responsable de la Unidad de Contrataciones Menores, Jaqueline Paniagua que figura en los contratos, se encuentra de vacaciones. La nueva responsable, Marlen Torrico, evitó emitir criterios sobre las consultorías.

DATOS

Contrataciones menores de Bs 50 mil. Se entiende por contrataciones menores aquellas que no superan los Bs 50 mil, no se requiere de firma del Alcalde.

Subalcaldías realizan contrataciones menores. Además de las contrataciones menores de las secretarías municipales se observa que las comunas también comenten irregularidades en las adjudicaciones menores.

Existen contrataciones que no tienen productos. Según documentación revisada en la Unidad de Archivos, existen consultorías que fueron contratadas y pagadas, pero no se encontraron sus productos finales. Esto muestra que el supervisor no verificó el resultado antes de realizar el pago.