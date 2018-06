Atropellos y extorsión de policías son ignorados por autoridades

La agresión física y verbal de un policía de radio Patrullas 110 contra una guardia municipal de la Alcaldía de La Paz, Yamile Cáceres, sólo por pedir que estacione correctamente, despertó indignación en la población, porque además la funcionaria edil fue procesada antes que el uniformado. Las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para hacer conocer denuncias de delitos que comenten algunos uniformados, pero que casi ninguna es tomada en cuenta por las autoridades y jefes policiales.

“Una policía me extorsiono más de 500 bolivianos al hacer cambio de nombre de un vehículo, por poner el sello para el cambio de nombre. Sin plata dijo que tardaría semanas y como tenía la placa me haría agarrar, me dijo”, manifestó en una red social Ronald S.

Otra denuncia que circula en Facebook desde el 12 de mayo acompañado de un video indica: “Ayer sufrí un atropello por parte de nuestras autoridades policiales, me llevaron a Tránsito con mentiras y este fue el trato que recibí por decir la verdad. No dejan que se les explique ni dar versión del conflicto. Esto es un nido de corrupción, ya que sólo me soltarían si les daba dinero, esto no puede seguir así. Imagínese si esto es nuestra seguridad policial. Háganlo público”.

En las imágenes se observa a tres policías de Tránsito golpeando a un joven y reteniéndolo arbitrariamente. Éste explica a los agentes que sólo había parqueado en zona indebida. El conductor fue llevado a Tránsito.

Por otro lado, una abogada relata que su cliente fue detenido injustamente en un mercado acusado de robo sin tener ninguna prueba, sólo por estar en el lugar.

“Acudí para ver por qué fue detenido, pregunté qué pruebas tenía para ello, a lo que me responde que él estaba en el lugar. Yo molesta pregunto que si su presencia allí lo hacía culpable, se acerca el oficial y me dice: ‘Lo suelto, que traiga 300 dólares a la tarde’. Le digo por qué tendríamos que hacer eso y me dice: ‘Si quiere no más, si se va poner en ese plan lo vamos a acusar de otros delitos’”, contó la abogada.

Otro video, publicado el 25 de mayo, revela en La Paz como un policía grita, empuja y trata de agredir a cuatro guardias municipales de la Alcaldía, que habían engrapado su vehículo particular por estacionar en un lugar indebido. “Yo no voy a pagar ninguna multa”, dice a tiempo que saca la grapa.

La Policía

Consultado sobre estas y otras denuncias de la ciudadanía, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Raúl Fernando Ángulo, indicó que no son denuncias probadas o con investigación.

Manifestó que las patrullas de la Policía pueden estacionar en cualquier lugar, especialmente cuando se realiza un operativo, se atiende un caso o hay movilizaciones.

Respecto al uso de la fuerza, dijo que debe ser gradual y los uniformados deben tratar de solucionar los conflictos con el diálogo y si la otra parte se pone agresiva recién se puede recurrir a ella.

“Tenemos un procedimiento establecido en el caso de las patrullas del 110, pueden parquean donde quieran, porque están cumpliendo un servicio. De las otras no tenemos denuncias oficiales”, dijo Ángulo.

Explicó que es necesario que la ciudadanía que es víctima de algún tipo de extorsión o maltrato por parte de un funcionario policial debe sentar una denuncia para que la institución inicie una investigación y si corresponde un proceso disciplinario o penal.

esp_seguridad_2.jpg El joven que denuncia agresión y retención arbitraria en Tránsito. LOS TIEMPOS

CASO EN LA PAZ

Mujer agredida fue procesada

El 24 de mayo, una funcionaria de la Alcaldía de La Paz, Yamile Cáceres, víctima de violencia de parte de un subteniente de la policía, Bleisner Freddy Santander Amos (27), fue imputada por el delito de impedir o estorbar las funciones públicas y un juez dictó arraigo contra ella.

El 29 de mayo, la Fiscalía aceptó la denuncia formulada contra funcionarios de la Policía boliviana que agredieron a la trabajadora de la Alcaldía de La Paz.