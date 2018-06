Aprehenden a importadores de mochilas chinas

Los importadores de las mochilas chinas para la Alcaldía de Cochabamba, René Juan de Dios Morales y María René Ramírez, fueron aprehendidos hoy al promediar el mediodía en la ciudad de Santa Cruz.

La pareja que conformó la Asociación 26 de Febrero y se adjudicó más de 91.000 mochilas escolares fue aprehendida mientras recogían a sus hijos del colegio, informó el abogado defensor Henry Pinto.

"Es lo que la familia me ha informado, yo no me he podido comunicar con ellos", explicó a Los Tiempos.

Aseguró que según la Fiscalía existe una orden de aprehensión, pero no se tuvo acceso al documento. En tanto, para las próximas horas, se espera el traslado de Morales y Ramírez a Cochabamba, de acuerdo al procedimiento legal.

Por este caso el alcalde José María Leyes guarda detención domiciliaria, desde el 22 de abril.

Ambos representantes fueron también los beneficiados con la licitación de la gestión 2017 de mochilas escolares, por la que se persigue un segundo proceso judicial por el que el alcalde Leyes recibió una orden de aprehensión.