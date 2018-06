Cochabamba no tiene plan para después de los Suramericanos

Cochabamba todavía vive la cúspide de los XI Juegos Deportivos Suramericanos, aunque con algo de tristeza, porque se acercan a su fin.

Y a medida que llega la despedida surgen más preguntas sobre qué pasara después. De acuerdo con los asambleístas Lizeth Beramendi, Eduardo Sarmiento y Mario Orellana, que hicieron un seguimiento del proceso de construcción, aún no hay nada claro.

“Lo que sí se sabe con certeza es que el Ministerio de Deportes no tiene un plan para pos Juegos Suramericanos”, dijo Beramendi. Explicó que antes “se le consultó al ministro de Deportes y no ha sabido responder. Indicó que no existe una política pública para darle utilidad a los escenarios y que la misma se va tratar una vez que terminen los Juegos”.

Dos centros

El ministro de Deportes, Tito Montaño, declaró en la inauguración de la Villa Suramericana que recién Bolivia podrá trabajar con los deportistas en el centro de alto rendimiento y pensar en ganar medallas.

Después dijo a Los Tiempos que los equipos no saldrán de Cochabamba, sino que se usarán en el Centro de Formación Deportiva y el Centro de Alto Rendimiento. Las federaciones podrán usarlo previa solicitud.

Uno de los aspectos que más preocupa a los legisladores es que existe el riesgo de que el Ministerio de Deportes se lleve el equipamiento de los campos deportivos, especialmente, de atletismo, deportes ecuestres y acuáticos. De hecho en el complejo de ráquetbol ya se quitaron los aparatos y pantallas que fueron alquiladas.

“Al tema del equipamiento hay que hacerle seguimiento para que no sea como un hospital donde se muestra todo para el show y luego se lo llevan”, expresó Orellana.

En el caso del picadero de Tarata, en la Escuela de Sargentos, “cuando hicimos inspecciones, los militares indicaron que el Ministerio de Deportes se había comprometido con un equipamiento prestado para los deportes ecuestres y una vez que pasen los Juegos se lo retirarían”, dijo Beramendi.

Eduardo Sarmiento manifestó que “se tienen que empezar a tomar decisiones para usar los campos deportivos”. Y añadió que pidió un informe a la Gobernación para ver qué se va hacer con los escenarios. “Hay que aprovecharlos y hacer alianzas con las asociaciones”, indicó.

DIEZ CIRCUITOS PARA LOS DEPORTISTAS

La Gobernación informó que las visitas a los “circuitos turísticos” de los 10 municipios que realizan los atletas y personal de apoyo de los XI Juegos Suramericanos son todo un éxito.

Los recorridos gratuitos a los 10 circuitos son promovidos por la Dirección de Culturas, Turismo, el Ministerio del área y el Codesur.

“Los deportistas están sorprendidos y valoran muchísimo los atractivos turísticos de Cochabamba, al igual que la variada gastronomía en cada municipio, lo que genera una buena imagen de nuestro departamento y del país”, sostuvo el director de Culturas y Turismo, Uvaldo Romero.

En la Villa Suramericana, en la zona de La Tamborada, al sur de la ciudad de Cochabamba, después de las jornadas de fiesta deportiva, en las noches los atletas de los 14 países participaron de actividades interculturales. En las presentaciones se destacaron las danzas típicas.